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Дебиторская задолженность россиян превышает 3,5 трлн рублей
14 октябрь 2019 (15:27)
УрБК, Москва, 14.10.2019. По состоянию на 1 июля 2019 года дебиторская задолженность россиян по доходам составила 3 трлн 519 млрд руб. За 6 месяцев текущего года ее размер увеличился на 17 % (511,1 млрд руб.). Об этом говорится в заключении на проект федерального закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», опубликованном на сайте Счетной палаты.
«Потенциальными резервами увеличения доходов федерального бюджета остаются принятие действенных мер, способствующих погашению задолженности по уплате обязательных платежей в бюджет, взыскание доначисленных платежей по результатам контрольной работы, совершенствование качества таможенного контроля, проводимого таможенными органами, сокращение неэффективных льгот и освобождений», — говорится в заключении.
Причины роста задолженности Счетная палата видит в снижении платежеспособности налогоплательщиков, неуплате ими текущих платежей, неплатежеспособности или недобросовестности арендаторов по договорам аренды федерального имущества. Также на сумму долга влияет «рост количества возбужденных исполнительных производств, что связано с внедрением электронного документооборота, а также с принятием мер по активизации вынесения постановлений о взыскании исполнительского сбора; неплатежеспособность или недобросовестность арендаторов по договорам аренды федерального имущества».
Наибольшие суммы дебиторской задолженности по доходам сложились у ФНС России (30,1% общей суммы), Росимущества (29,9%), Рослесхоза (18,1%), ФССП (8,9%) и ФТС (8,2%).
«Потенциальными резервами увеличения доходов федерального бюджета остаются принятие действенных мер, способствующих погашению задолженности по уплате обязательных платежей в бюджет, взыскание доначисленных платежей по результатам контрольной работы, совершенствование качества таможенного контроля, проводимого таможенными органами, сокращение неэффективных льгот и освобождений», — говорится в заключении.
Причины роста задолженности Счетная палата видит в снижении платежеспособности налогоплательщиков, неуплате ими текущих платежей, неплатежеспособности или недобросовестности арендаторов по договорам аренды федерального имущества. Также на сумму долга влияет «рост количества возбужденных исполнительных производств, что связано с внедрением электронного документооборота, а также с принятием мер по активизации вынесения постановлений о взыскании исполнительского сбора; неплатежеспособность или недобросовестность арендаторов по договорам аренды федерального имущества».
Наибольшие суммы дебиторской задолженности по доходам сложились у ФНС России (30,1% общей суммы), Росимущества (29,9%), Рослесхоза (18,1%), ФССП (8,9%) и ФТС (8,2%).
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