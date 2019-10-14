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Дебиторская задолженность россиян превышает 3,5 трлн рублей

УрБК, Москва, 14.10.2019. По состоянию на 1 июля 2019 года дебиторская задолженность россиян по доходам составила 3 трлн 519 млрд руб. За 6 месяцев текущего года ее размер увеличился на 17 % (511,1 млрд руб.). Об этом говорится в заключении на проект федерального закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», опубликованном на сайте Счетной палаты.



«Потенциальными резервами увеличения доходов федерального бюджета остаются принятие действенных мер, способствующих погашению задолженности по уплате обязательных платежей в бюджет, взыскание доначисленных платежей по результатам контрольной работы, совершенствование качества таможенного контроля, проводимого таможенными органами, сокращение неэффективных льгот и освобождений», — говорится в заключении.



Причины роста задолженности Счетная палата видит в снижении платежеспособности налогоплательщиков, неуплате ими текущих платежей, неплатежеспособности или недобросовестности арендаторов по договорам аренды федерального имущества. Также на сумму долга влияет «рост количества возбужденных исполнительных производств, что связано с внедрением электронного документооборота, а также с принятием мер по активизации вынесения постановлений о взыскании исполнительского сбора; неплатежеспособность или недобросовестность арендаторов по договорам аренды федерального имущества».



Наибольшие суммы дебиторской задолженности по доходам сложились у ФНС России (30,1% общей суммы), Росимущества (29,9%), Рослесхоза (18,1%), ФССП (8,9%) и ФТС (8,2%).

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">14 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 15:27</span><br /><strong>Дебиторская задолженность россиян превышает 3,5 трлн рублей</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 14.10.2019. По состоянию на 1 июля 2019 года дебиторская задолженность россиян по доходам составила 3 трлн 519 млрд руб. За 6 месяцев текущего года ее размер увеличился на 17 % (511,1 млрд руб.). Об этом говорится в заключении на проект федерального закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», опубликованном на сайте Счетной палаты. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090580-debitorskaya-zadolzhennost-rossiyan-prevyshaet-35-trln-rub.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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