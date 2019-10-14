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Подписан проект решения о возвращении скверу у Театра Драмы в Екатеринбурге статуса территории общего пользования

14 октябрь 2019 (12:46)

УрБК, Екатеринбург, 14.10.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский внес на рассмотрение гордумы проект изменений в правила землепользования и застройки. Соответствующее постановление размещено на сайте администрации муниципалитета.

Внесенные Александром Высокинским поправки предусматривают возвращение скверу у Театра Драмы статуса территории общего пользования. Власти предлагают вернуть земельному участку статус топ-1. Таким образом, предлагается отменить предыдущее решение гордумы о переводе участка в сквере под размещение религиозного объекта.

Соответствующие изменения вносятся в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. Решение будет опубликовано в «Вестнике Екатеринбургской городской думы» и вступит в силу со дня официального опубликования. Контроль за выполнением возложил на постоянную комиссию по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию, которую возглавляет депутат Александр Колесников.

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