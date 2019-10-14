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Документальный фильм ММК выиграл награду на фестивале MineMovie
14 октябрь 2019 (11:02)
УрБК, Магнитогорск, 14.10.2019. Короткометражный документальный фильм «Стальное сердце России», который выпустило ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК), выиграл награду на фестивале кинокартин о горнодобывающей отрасли России MineMovie («Майн Муви») в рамках форума MINEX. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК».
Фильм занял первое место в номинации «Лучший фильм о компании».
Второе место в этой номинации присуждено фильму «Просто работа» (компания «Полиметалл»), третье — «Золотая работа» (компания «Петропавловск»).
«Майн Муви» — это первый фестиваль документального кино в России, посвящённый компаниям и людям, работающим в горно-геологической отрасли. В конкурсной программе участвовали документальные фильмы, произведённые в 2017-2019 годах продолжительностью от пяти до пятнадцати минут.
«Содержание и тематика фильмов включали разнообразные элементы, связанные с горнодобывающей отраслью — геологоразведку, процессы добычи и обогащения полезных ископаемых, инновационные технологии, успехи в области охраны окружающей среды и другие составляющие элементы индустрии», — говорится в сообщении.
Организаторами первого фестиваля фильмов о горнодобывающей отрасли России «Майн Муви» стали форум MINEX и Первый геологический интернет-канал.
Горно-геологический форум «МАЙНЕКС Россия», прошедший на этой неделе в Москве пятнадцатый раз, был организован под центральной темой «Форсайт развития российской горно-геологической отрасли», отражающей процессы трансформации и реализации новых возможностей для изучения недр, добычи и переработки руд, металлов и минералов.
Фильм занял первое место в номинации «Лучший фильм о компании».
Второе место в этой номинации присуждено фильму «Просто работа» (компания «Полиметалл»), третье — «Золотая работа» (компания «Петропавловск»).
«Майн Муви» — это первый фестиваль документального кино в России, посвящённый компаниям и людям, работающим в горно-геологической отрасли. В конкурсной программе участвовали документальные фильмы, произведённые в 2017-2019 годах продолжительностью от пяти до пятнадцати минут.
«Содержание и тематика фильмов включали разнообразные элементы, связанные с горнодобывающей отраслью — геологоразведку, процессы добычи и обогащения полезных ископаемых, инновационные технологии, успехи в области охраны окружающей среды и другие составляющие элементы индустрии», — говорится в сообщении.
Организаторами первого фестиваля фильмов о горнодобывающей отрасли России «Майн Муви» стали форум MINEX и Первый геологический интернет-канал.
Горно-геологический форум «МАЙНЕКС Россия», прошедший на этой неделе в Москве пятнадцатый раз, был организован под центральной темой «Форсайт развития российской горно-геологической отрасли», отражающей процессы трансформации и реализации новых возможностей для изучения недр, добычи и переработки руд, металлов и минералов.
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