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Документальный фильм ММК выиграл награду на фестивале MineMovie

УрБК, Магнитогорск, 14.10.2019. Короткометражный документальный фильм «Стальное сердце России», который выпустило ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК), выиграл награду на фестивале кинокартин о горнодобывающей отрасли России MineMovie («Майн Муви») в рамках форума MINEX. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК».



Фильм занял первое место в номинации «Лучший фильм о компании».



Второе место в этой номинации присуждено фильму «Просто работа» (компания «Полиметалл»), третье — «Золотая работа» (компания «Петропавловск»).



«Майн Муви» — это первый фестиваль документального кино в России, посвящённый компаниям и людям, работающим в горно-геологической отрасли. В конкурсной программе участвовали документальные фильмы, произведённые в 2017-2019 годах продолжительностью от пяти до пятнадцати минут.



«Содержание и тематика фильмов включали разнообразные элементы, связанные с горнодобывающей отраслью — геологоразведку, процессы добычи и обогащения полезных ископаемых, инновационные технологии, успехи в области охраны окружающей среды и другие составляющие элементы индустрии», — говорится в сообщении.



Организаторами первого фестиваля фильмов о горнодобывающей отрасли России «Майн Муви» стали форум MINEX и Первый геологический интернет-канал.



Горно-геологический форум «МАЙНЕКС Россия», прошедший на этой неделе в Москве пятнадцатый раз, был организован под центральной темой «Форсайт развития российской горно-геологической отрасли», отражающей процессы трансформации и реализации новых возможностей для изучения недр, добычи и переработки руд, металлов и минералов.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">14 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 11:02</span><br /><strong>Документальный фильм ММК выиграл награду на фестивале MineMovie</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Магнитогорск, 14.10.2019. Короткометражный документальный фильм «Стальное сердце России», который выпустило ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК), выиграл награду на фестивале кинокартин о горнодобывающей отрасли России MineMovie («Майн Муви») в рамках форума MINEX. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК». </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090564-dokumentalnyy-film-mmk-vyigral-nagradu-na-festivale-minemovie.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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