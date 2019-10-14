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В Челябинской области синоптики прогнозируют усиление ветра до 20 м/с
14 октябрь 2019 (10:17)
УрБК, Челябинск, 14.10.2019. 14 октября на территории Челябинской области ожидаются порывы ветра до 20 м/с. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.
«Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, угрозой перехода природных пожаров на населенные пункты. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев, увеличение площади природных пожаров до крупных», — говорится в сообщении.
«Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, угрозой перехода природных пожаров на населенные пункты. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев, увеличение площади природных пожаров до крупных», — говорится в сообщении.
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