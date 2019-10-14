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Избирательная комиссия Екатеринбурга подвела предварительные результаты опроса по строительству собора в трех районах города

УрБК, Екатеринбург, 14.10.2019. Избирательная комиссия Екатеринбурга в присутствии общественных наблюдателей закончила подсчет опросных листов в Ленинском, Чкаловском и Орджоникидзевском районах города. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте муниципалитета.



«За территорию бывшего Уральского приборостроительного завода (улица Горького, 17) проголосовало 9 тыс. 682 жителя Ленинского района, или 58,8% от общего количества принявших участие в опросе. Участок за Макаровским мостом в границах улицы Энергостроителей — набережной Рабочей Молодежи — улицы Челюскинцев выбрали 6 тыс. 438 ленинцев, или 38,59%. Горизбирком признал недействительными 467 опросных листов, или 2,83%», — говорится в сообщении.



С учетом данных, подготовленных по Чкаловскому, Орджоникидзевскому и Ленинскому районам, предварительные результаты опроса выглядят так: 59,35% проголосовавших выбрали территорию бывшего Уральского приборостроительного завода (улица Горького, 17); 37,63% участников опроса отметили участок за Макаровским мостом в границах улицы Энергостроителей — набережной Рабочей Молодежи — улицы Челюскинцев; 3,02% опросных листов горизбирком признал недействительными.

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