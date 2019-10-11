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За проведением общегородского опроса по строительству собора в Екатеринбурге можно будет следить онлайн

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2019. За проведением общегородского опроса по строительству храма святой Екатерины можно будет наблюдать онлайн. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил председатель городской избирательной комиссии Вадим Антошин.



«Каждый из пунктов проведения опроса планируется, что будет закрыт видеонаблюдением. Информация о том, по какой конкретно ссылке можно будет посмотреть онлайн трансляцию с любого из пунктов опроса, будет размещена на портале администрации города Екатеринбурга и на нашем сайте (избирательная комиссия Екатеринбурга, — прим. ред.)», — сказал Вадим Антошин.



Также он добавил, что каждый из опросных пунктов будет оборудован как минимум одной камерой.



По его словам, сегодня подготовка находится в завершающей стадии. На опросные пункты переданы опросные листы, завтра завершатся мероприятия по обеспечению безопасности во время голосования.



Голосование пройдет 13 октября в 51 специальном пункте, за каждым из которых будет закреплен перечень адресов. Принять участие в нем смогут совершеннолетние граждане, имеющие постоянную регистрацию в Екатеринбурге. На обсуждение вынесено две территории: улица Горького, 17 (здание бывшего Приборостроительного завода), а также участок за Макаровским мостом.

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