Фотография предоставлена Региональным центром корпоративных отношений «Урал» ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2019. Управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев признан «Инвестором года». Победа присвоена за реализацию проекта строительства нового шаропрокатного стана на НТМК, сообщает Региональный центр корпоративных отношений «Урал» ЕВРАЗа.Звание «Инвестор года» присвоено в рамках десятой юбилейной премии «Человек года-2019», которую проводит бизнес-журнал «Деловой квартал». Победителя по данной номинации определяли только один раз — в 2015 году. Ее возобновление инициировало Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области.«Генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Александр Породнов отметил, что при выборе победителя ориентировались на проекты, запущенные в работу с сентября 2018 года по сентябрь 2019 года. Оценивались результаты деятельности компании, вклад в развитие отрасли, характеристики реализованного инвестпроекта и его значение для экономики региона, а также деловая репутация в профессиональной среде», — говорится в сообщении.ЕВРАЗ НТМК запустил в эксплуатацию новый шаропрокатный стан в третьем квартале 2018 года. Здесь производятся семь типоразмеров стальных помольных шаров диаметром от 60 до 120 мм самой высокой, пятой группы твердости, которые ранее выпускали только за рубежом. На новом производстве было создано более 90 новых рабочих мест, все сотрудники прошли обучение на предприятии.Мощность нового стана — около 135 тыс. т шаров в год. Инвестиции ЕВРАЗа в проект составили около 1 млрд руб.