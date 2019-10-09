Лидия Исаева: Налоговые органы не делают перерасчет налогов, уплаченных ранее гражданами

— Речь идет о налоге на имущество физических лиц, земельном и транспортном налоге. В этом году рассылка по почте налоговых уведомлений уже завершена, и для тех, кто был подключен к личному кабинету, уведомление поступило онлайн. В уведомлении второй год отражаются не только имущественные налоги, но и налог на доходы физических лиц, который не был удержан налоговым агентом. Когда налоговый агент не может удержать сумму налога на доходы, то он предоставляет сведения в налоговый орган в виде справки 2-НДФЛ. Второй год мы включаем эту сумму в налоговое уведомление, и законом это тоже предусмотрено.НДФЛ привязан к единой дате уплаты — 1 декабря. В 2019 году мы платим за 2018 год, а поскольку 1 декабря в этом году выпадает на воскресенье, то дата уплаты переводится на первый рабочий день — 2 декабря. Если уплата не будет вовремя произведена, будут вменяться пени за каждый день просрочки платежа.Особенность нынешней кампании по рассылке уведомлений заключается в том, что к налоговому уведомлению не прикладываются квитанции формы ПД. Они и не требуются. Это важно знать нашим налогоплательщикам, достаточно реквизитов, отраженных в самом уведомлении.— Налогоплательщикам необходимо знать, что на штемпеле у тех, кто получил уведомление по почте, может быть отметка города Уфы или Санкт-Петербурга. Особенность заключается в том, что печать и рассылку уведомлений осуществляет ФКУ «Налог-сервис» Федеральной налоговой службы. Это специальное учреждение, куда мы направляем информацию, а они осуществляют печать и рассылку. В этом году было 1 млн 800 уведомлений, основная часть которых печаталась в Башкортостане, а часть — в Санкт-Петербурге.Если у налогоплательщиков возникают вопросы по тем данным, которые отражены в налоговом уведомлении, они видят какие-то неточности, то могут обратиться в налоговый орган по месту учета объекта. Можно также связаться с управлением ФНС России, в том числе через сайт.— Можно и так сделать, это тоже оперативно. Тем более что существует день открытых дверей по вопросам исчисления налогов на имущество физических лиц и уведомлений. Он проводится 25 октября на территории Свердловской области с 09.00 до 20.00. Налоговые органы ответят на все вопросы, окажут методологическую помощь по заполнению заявлений, сообщений, уведомлений.— Да, есть несколько особенностей. Сейчас налоговые органы не делают перерасчет налогов, уплаченных ранее налогоплательщиком. Например, за 2017 год был исчислен налог на имущество физических лиц без учета второго объекта, была применена ставка чуть меньше. Налогоплательщик уплатил эту сумму. В 2019 году мы обнаружили, что у налогоплательщика был еще один объект, но он не был своевременно учтен для суммарной инвентаризационной стоимости. Нам необходимо сделать перерасчет за 2017 год и увеличить сумму налога. Но поскольку теперь введен запрет на увеличение суммы налога, если она была уплачена ранее, то перерасчет не делается, а выполняется правильный расчет за 2018 год.Есть также особенность и в том, что в налоговом уведомлении не отражаются те объекты, которые полностью льготируются.— Действительно, есть новшества и по транспортному налогу. Если транспортное средство находилось в розыске в связи с угоном или кражей, то ранее налог исчислялся до момента прекращения розыска. В этом году налог не исчисляется даже при прекращении розыска, до момента, пока налогоплательщику не возвращено его транспортное средство. Налог исчисляется снова с того момента, как поступает информация из органов ГИБДД о том, что транспортное средство найдено и возвращено. Эти решения действуют на всей территории России.— Есть. Его сумма, исчисленная за текущий период (сейчас это 2018 год), не может превышать сумму налога, исчисленную за предыдущий период, более чем на 10%. Несмотря на то, что была изменена кадастровая стоимость земельного участка, и сумма налога составила в 12 раз больше, чем за 2017 год. В этом случае мы можем предъявить сумму налога в том размере, как за 2017 год, + 10%, но не более.Ожидается, что в Свердловской области изменится подход, и налог на имущество физических лиц будет исчисляться, как и в большинстве регионов России, с кадастра. В марте 2019 года на территории области был принят закон, которым определена единая дата порядка применения кадастровой стоимости для исчисления налога на имущество физических лиц. За 2020 год мы уже будем исчислять налог на имущество физических лиц с кадастровой стоимости.На территории Свердловской области была проведена также и большая работа по кадастровой оценке, было создано специальное государственное бюджетное учреждение — центр государственной кадастровой оценки. Центр передал информацию для рассмотрения в Росреестр, который сделал свои заключения. В настоящее время готовятся документы для утверждения оценки соответствующими нормативно-правовыми актами. Данные о кадастровой оценке были направлены на территории в органы местного самоуправления для того, чтобы они предварительно работали со ставками и льготами. В ближайшее время они тоже должны принять свои нормативно-правовые акты и опубликовать их, чтобы налоговые органы в 2021 году смогли применить их и исчислить сумму налога с учетом новых норм, с применением различных вычетов по кадастровой стоимости.— На разных территориях по-разному. Органы местного самоуправления сейчас как раз определяют, какие ставки применить, какие льготы предоставить, чтобы не было увеличения нагрузки на граждан, но и чтобы бюджет конкретного муниципального образования тоже не пострадал.— Если отсутствует инвентаризационная стоимость, в налоговых органах отсутствует налоговая база, с которой можно исчислить налог.— Я сама пользуюсь личным кабинетом и считаю, что там все очень просто.В личном кабинете есть даже специальная форма, в которой пользователь может сообщить о недостоверности, неполной информации об объектах, своих идентификационных данных. Он также может прямо из личного кабинета обратиться в налоговый орган, и в таком случае основные реквизиты автоматически заполняются исходя из тех данных, которые содержатся в этом личном кабинете. Пользователь оттуда направляет уведомление о наличии объекта налогообложения, сообщение о выбранном объекте для льготы, например, по налогу на имущество физических лиц, по земельному налогу, в отношении которого он хотел бы применить вычет.Оттуда же пользователь может написать заявление о льготе. Реквизиты также заполняются автоматически, нужно только указать, в отношении чего он хочет пользоваться льготой, с какого периода. Заявление тут же уходит в налоговый орган, который в онлайн-режиме получает его в тот же день либо в ближайшее время, если обращение было отправлено в выходные, праздники или ночью. Информация доводится до исполнителя, он рассматривает все в кратчайшие сроки и отвечает. Там же можно подать и налоговую декларацию, заполнить ее, можно написать заявление о возврате уплаченного налога.В личном кабинете можно посмотреть данные 2-НДФЛ, уточнить, все ли отразил работодатель, сколько взносов отчислено в пенсионный фонд.— Хотела сразу уточнить: льгота распространяется на один объект каждого вида. Если у гражданина два жилых дома, то он получит льготу по одному дому. Если у него жилой дом и две квартиры, то он будет пользоваться льготой по жилому дому и одной квартире. Если в наличии квартира и комната, то льгота будет либо в отношении квартиры, либо комнаты. То же самое в случае, если у гражданина есть гараж и машиноместо, они относятся к одному виду. Он может выбрать самостоятельно и направить сообщение о выбранном объекте. Если налогоплательщик этого не сделал, и нам достоверно известно, что он относится к льготной категории, то мы исчисляем сумму налога в отношении одного из оставшихся объектов, а в отношении объекта, у которого наибольшая сумма налога, предоставляем льготу.Заявление на льготу должно быть представлено до 31 декабря. Если у гражданина появилась за год льгота, но он не сообщил, то с него налог будет исчислен по всем объектам без льгот. Если же гражданин, например, ушел на пенсию в 2018 году, а ему уже подсчитали все без льгот, то мы предлагаем предоставить заявление и, если имеется, соответствующий документ о том, что он льготник или пенсионер (если гражданин не хочет его предоставлять, мы самостоятельно запрашиваем в нужных органах). В этом случае мы делаем перерасчет налога за тот период, в отношении которого он заявил льготу.— Часто случается несвоевременная уплата по земельному налогу: не каждый налогоплательщик согласен с суммой. Например, владельцы нескольких земельных участков не согласны с суммой налога и считают, что кадастровая стоимость завышена. Но некоторые из них в течение года (как прошлого, так и текущего) не провели никаких мероприятий по оспариванию. Налоговые органы не уполномочены в этом случае заниматься подобными вопросами, и исчисление налога производят на основе той информации, которая поступает от уполномоченных органов. В данном случае мы рекомендуем налогоплательщику обратиться в специальные комиссии, суд. Если сумма будет оспорена, нам представлен документ, а в Росреестр будет внесена новая кадастровая стоимость, то мы сделаем перерасчет. Но если это не будет сделано и сумма налога не будет уплачена, то мы будем взыскивать.— Первоначально всегда идет процедура урегулирования. После наступления срока уплаты мы проверяем, кто не оплатил. Если уплата в срок не была произведена, направляем требование, в котором также пишем срок уплаты. Если по требованию уплата не произведена в указанный срок, то мы обращаемся в суд. На основании судебного решения направляем службе судебных приставов для взыскания в принудительном порядке.Сейчас на рассмотрении есть интересный законопроект, где предлагается внести в 48 статью Налогового кодекса изменения, они будут позволять взыскивать с физических лиц в принудительном порядке сначала со счетов налогоплательщиков. Для нас это укоротит взыскание и увеличит его эффективность.На сайте «Госуслуги» появляется задолженность только тогда, когда срок оплаты уже прошел. Начисленные платежи там не отражаются, они есть только в личном кабинете налогоплательщика.