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Официальный курс доллара США вырос на 4 коп., евро — на 9 коп.
8 октябрь 2019 (15:06)
УрБК, Москва, 08.10.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 октября 2019 года. Курс долл. США вырос на 4 коп. до 64,87 руб., евро — на 9 коп. до 71,24 руб.
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