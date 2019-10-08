Новости дня

Официальный курс доллара США вырос на 4 коп., евро — на 9 коп.

8 октябрь 2019 (15:06)

УрБК, Москва, 08.10.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 октября 2019 года. Курс долл. США вырос на 4 коп. до 64,87 руб., евро — на 9 коп. до 71,24 руб.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: