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Компания «ФОРЭС» выделила более 1,7 млн рублей на санаторно-курортное лечение сотрудников старшего возраста
8 октябрь 2019 (11:51)
УрБК, Екатеринбург, 08.10.2019. ООО «ФОРЭС» в этом году выделило более 1,7 млн руб. на санаторно-курортное лечение сотрудников предпенсионного возраста, работающих пенсионеров и работников, имеющих право на досрочную пенсию. Об этом сообщает пресс-служба компании.
По медицинским показаниям на лечение в санатории Свердловской области направили 44 сотрудника. Из них 24 человека уже прошли курс оздоровления. Остальные 20 отправятся в санатории в октябре, ноябре и декабре.
«Работники «ФОРЭС» в этом году отдыхают в санаториях «Курьи» и «Леневка», а также в оздоровительно-спортивном комплексе «Сосновый бор». Все путевки рассчитаны на 14 дней. Куда отправить сотрудника, решалось в первую очередь с учетом медицинских показаний и того, какое лечение предоставляет конкретный санаторий», — говорится в сообщении.
Больше всего путевок — по 14 — получили в Асбестовском отделении и Сухоложском подразделении компании «ФОРЭС». Остальные работники — из Курьинского, Каменск-Уральского подразделений и головного офиса компании в Екатеринбурге.
«Работники предпенсионного возраста — отдельная категория сотрудников. Это те, кому остается не более пяти лет до выхода на пенсию по возрасту. Дополнительная возможность отправлять таких сотрудников в санатории за счет средств работодателя появилась с 2019 года. В конце 2018 года Министерство труда и социальной защиты РФ изменило правила ряда мероприятий, которые оплачиваются за счет страховых взносов. Оперативный отклик на нововведения, позволивший десяткам сотрудников предпенсионного и пенсионного возраста пройти санаторно-курортное лечение, стал поводом для благодарности, которую компания «ФОРЭС» получила от свердловского отделения Фонда социального страхования РФ за высокий уровень социальной ответственности», — сообщили в пресс-службе предприятия.
По медицинским показаниям на лечение в санатории Свердловской области направили 44 сотрудника. Из них 24 человека уже прошли курс оздоровления. Остальные 20 отправятся в санатории в октябре, ноябре и декабре.
«Работники «ФОРЭС» в этом году отдыхают в санаториях «Курьи» и «Леневка», а также в оздоровительно-спортивном комплексе «Сосновый бор». Все путевки рассчитаны на 14 дней. Куда отправить сотрудника, решалось в первую очередь с учетом медицинских показаний и того, какое лечение предоставляет конкретный санаторий», — говорится в сообщении.
Больше всего путевок — по 14 — получили в Асбестовском отделении и Сухоложском подразделении компании «ФОРЭС». Остальные работники — из Курьинского, Каменск-Уральского подразделений и головного офиса компании в Екатеринбурге.
«Работники предпенсионного возраста — отдельная категория сотрудников. Это те, кому остается не более пяти лет до выхода на пенсию по возрасту. Дополнительная возможность отправлять таких сотрудников в санатории за счет средств работодателя появилась с 2019 года. В конце 2018 года Министерство труда и социальной защиты РФ изменило правила ряда мероприятий, которые оплачиваются за счет страховых взносов. Оперативный отклик на нововведения, позволивший десяткам сотрудников предпенсионного и пенсионного возраста пройти санаторно-курортное лечение, стал поводом для благодарности, которую компания «ФОРЭС» получила от свердловского отделения Фонда социального страхования РФ за высокий уровень социальной ответственности», — сообщили в пресс-службе предприятия.
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