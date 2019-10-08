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Минэкономразвития предложило повысить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%

УрБК, Москва, 08.10.2019. Минэкономразвития РФ предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.



В соответствии с Налоговым кодексом, ведомство ежегодно проводит индексацию с учетом изменения потребительских цен.



Согласно проекту, коэффициент-дефлятор для применения налога на вмененный доход (ЕНВД) в будущем году планируется повысить с 1,915 до 2,009. Показатель для торгового сбора предложили увеличить с 1,317 до 1,382, для патентной системы — с 1,518 до 1,592. Для расчета налога на доходы физических лиц (НДФЛ) планируется использовать коэффициент 1,813. В прошлом году он составил 1,729, передает РИА «Новости».

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