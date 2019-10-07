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Общегородской опрос по выбору места для собора могут посетить 30 тыс. жителей Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 07.10.2019. Общегородской опрос по выбору места для собора святой Екатерины станет прецедентом для России. По мнению главы аппарата администрации Екатеринбурга Ильи Захарова, опрос вызовет ажиотаж у жителей, а явка может составить порядка 30 тыс. горожан.



«Мы ждем ажиотаж — это будет первый подобный опрос для всей страны. Все его этапы будут максимально прозрачны. Ходят слухи, что что-то будут подменять: нет цели ничего фальсифицировать», — заявил Илья Захаров в ходе брифинга.



Формат опроса максимально напоминает выборы.



«Это первый такой масштабный опрос в стране, он уникальный. Мы видим, что способны организовать такое мероприятие и нам важно мнение жителей», — добавил представитель горадминистрации.



К настоящему времени отпечатаны 200 тыс. опросных листов. Узнать свой участок жители Екатеринбурга могут на сайте горадминистрации, по телефону «горячей линии» и на сайте гордумы.



Напомним, опрос пройдет 13 октября на 51 участке. На выбор представлены два места под строительство собора — на улице Горького, 17 (бывший Приборостроительный завод) и место за Макаровским мостом.

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