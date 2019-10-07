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Общегородской опрос по выбору места для собора могут посетить 30 тыс. жителей Екатеринбурга
7 октябрь 2019 (11:41)
УрБК, Екатеринбург, 07.10.2019. Общегородской опрос по выбору места для собора святой Екатерины станет прецедентом для России. По мнению главы аппарата администрации Екатеринбурга Ильи Захарова, опрос вызовет ажиотаж у жителей, а явка может составить порядка 30 тыс. горожан.
«Мы ждем ажиотаж — это будет первый подобный опрос для всей страны. Все его этапы будут максимально прозрачны. Ходят слухи, что что-то будут подменять: нет цели ничего фальсифицировать», — заявил Илья Захаров в ходе брифинга.
Формат опроса максимально напоминает выборы.
«Это первый такой масштабный опрос в стране, он уникальный. Мы видим, что способны организовать такое мероприятие и нам важно мнение жителей», — добавил представитель горадминистрации.
К настоящему времени отпечатаны 200 тыс. опросных листов. Узнать свой участок жители Екатеринбурга могут на сайте горадминистрации, по телефону «горячей линии» и на сайте гордумы.
Напомним, опрос пройдет 13 октября на 51 участке. На выбор представлены два места под строительство собора — на улице Горького, 17 (бывший Приборостроительный завод) и место за Макаровским мостом.
«Мы ждем ажиотаж — это будет первый подобный опрос для всей страны. Все его этапы будут максимально прозрачны. Ходят слухи, что что-то будут подменять: нет цели ничего фальсифицировать», — заявил Илья Захаров в ходе брифинга.
Формат опроса максимально напоминает выборы.
«Это первый такой масштабный опрос в стране, он уникальный. Мы видим, что способны организовать такое мероприятие и нам важно мнение жителей», — добавил представитель горадминистрации.
К настоящему времени отпечатаны 200 тыс. опросных листов. Узнать свой участок жители Екатеринбурга могут на сайте горадминистрации, по телефону «горячей линии» и на сайте гордумы.
Напомним, опрос пройдет 13 октября на 51 участке. На выбор представлены два места под строительство собора — на улице Горького, 17 (бывший Приборостроительный завод) и место за Макаровским мостом.
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