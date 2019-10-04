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В Екатеринбурге второе депо метрополитена могут построить на ЖБИ

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал о ближайших перспективах городской подземки. По его словам, уже на следующей неделе после капитального ремонта на линию выйдут два обновленных состава. Об этом сообщается на официальном портале города.



Срок эксплуатации маршрутных поездов составляет 30 лет. В целях экономии часть составов отправляется на ремонт, после чего они могут служить ещё лет 15, затем часть парка меняют на новую технику.



Глава Екатеринбурга отметил, что в дальнейшем планируется построить второе депо. Предположительно оно появится в районе ЖБИ, где будет конечная станция третьей ветки.



Также Александр Высокинский прокомментировал ситуацию вокруг станции метро «Бажовская».



«Если мы потеряем эту станцию, то, соответственно, потеряем пересадочную станцию третьей линии. Кроме того, мы вложили в строительство этой станции — как пересадочного узла — более млрд руб. по нынешним ценам. И если станции не будет, то эти деньги придётся просто «списать». Сейчас мы ждем решения суда и надеемся на положительный исход дела в пользу города», — заявил глава Екатеринбурга.



Администрация Екатеринбурга судится с компанией «Промавтосервис» по факту незаконного строительства на земельном участке, расположенном на пересечении улиц 8 Марта и Большакова. В этом месте проходит ветка метро и находится почти готовая к эксплуатации станция «Бажовская». Компания арендовала землю при условии, что на ней будет располагаться автостоянка, однако сейчас здесь находится здание автосервиса.



Александр Высокинский подчеркнул, что уральской столице давно необходимо выйти из числа городов с самым коротким метро. Для этого необходимо открывать по новой ветке каждые десять лет. Город растет, как и количество наземного транспорта, а метро значительно разгрузит дороги и сделает передвижение горожан быстрым и комфортным.

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