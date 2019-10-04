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В Екатеринбурге будут судить руководителя компании «КРТ-Недвижимость» за хищение 40 млн рублей дольщиков

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2019. В Екатеринбурге перед судом предстанет руководитель ООО «КРТ-Недвижимость». Мужчина обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По версии следствия, обвиняемый, являясь учредителем и директором ООО «КРТ-Недвижимость», похитил денежные средства граждан и организаций, не собираясь завершать строительство двух домов в г. Армиль, а также дома в пос. Светлый.



«Достоверно зная о фактической неспособности ООО ИГК «Лоджик-Девелопмент» исполнить свои обязательства перед участниками долевого строительства и возвести дома, обвиняемый планировал незаконно воспользоваться статусом застройщика и заключить от имени подконтрольного ООО «КРТ-Недвижимость» договоры участия в долевом строительстве», — говорится в сообщении.



В дальнейшем обвиняемый убедил руководителя ООО ИГК «Лоджик-Девелопмент», являвшегося застройщиком трех вышеуказанных домов, заключить договор участия в долевом строительстве с подконтрольным ему ООО «КРТ-Недвижимость».



Таким образом, строительная компания обвиняемого получила в распоряжение вышеуказанные объекты незавершенного строительства и право заключать договоры уступки прав требования с гражданами и организациями, привлекая средства граждан под предлогом осуществления строительства. После чего мошенник дал указание бухгалтеру принимать от граждан деньги в наличной форме в качестве оплаты за приобретаемые ими квартиры и передавать лично ему.



Согласно заключению эксперта, стоимость фактически выполненных работ на вышеуказанных объектах составила свыше 26,5 млн руб. При этом в период с октября 2016 года по апрель 2018 года обвиняемый, не исполнив свои обязательства по завершению строительства 3 домов, совершил хищение денежных средств граждан в размере свыше 40,1 млн руб.



Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Чкаловский районный суд Екатеринбурга.

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