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Жители Екатеринбурга обсудят планы по сохранению «Березовой рощи»

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2019. В Екатеринбурге 4 октября в 14.00 состоится чаепитие в «Березовой роще», организованное ее защитниками от вырубки. Об этом сообщает департамент информационной политики администрации города.



«Последние три года я вижу тенденцию застройщиков только к строительству жилых домов. Продать побольше квартир, вырубить лес рядом и заработать побольше денег — вот всё, на что способны такие «строители». В то время, как глава государства говорит о социальной ответственности бизнеса, наши олигархи ради прибыли готовы сделать жизнь людей невыносимой. В субботу, 5 октября, в 14.00 мы будем чаевничать и обсудим планы по дальнейшему сохранению нашей рощи. В последние дни «бабьего лета» активисты из числа жителей района приглашают всех неравнодушных граждан присоединиться к общению», — сказала общественница Екатерина Сапрыкина.



По словам организаторов мероприятия, для жителей района есть хорошие новости, которые смогут повлиять на ситуацию в целом.



Жители Екатеринбурга уже больше года выходят протестовать в надежде спасти рощу от вырубки, которую начал «Атомстройкомплекс». Застройщик выиграл у Агентства по ипотечному жилищному кредитованию конкурс на застройку участка площадью 24 га, ранее принадлежавшего Уральскому отделению РАН. На земле планируется возвести жилой комплекс «Art. Город парк». От «Березовой рощи», по последним планам застройщика, останется парк на 6 га, который расположится в центре будущего жилого квартала. Часть екатеринбуржцев с планами застройки не согласилась и до сих пор пытается остановить вырубку деревьев.



По сообщению департамента информационной политики, строительство на этом участке уже вызвало большой общественный резонанс и сопротивление жителей вырубке зеленых насаждений, ведь «Березовая роща» стала излюбленным местом отдыха местных жителей. Администрация города поддерживает жителей и считает, что такие вопросы необходимо решать с учётом мнения горожан и без конфликтов.



Стоит также отметить, что эта земля находится в федеральной собственности, и застройщик ее только арендует.

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