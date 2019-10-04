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Минфин рассматривает повышение минимальной цены на водку до 230 рублей
4 октябрь 2019 (09:06)
УрБК, Москва, 04.10.2019. Минфин РФ рассматривает вопрос о повышении минимальной розничной цены на водку со следующего года до 230 руб. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление главы департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов в кулуарах Российской энергетической недели.
«По нашим расчетам, будет достаточно 230 руб. Мы будем предлагать 230 руб., решение будет за Антоном Германовичем (Силуановым — прим. ред.) Со следующего года, в обозримом будущем», — сказал он, отвечая на вопрос о предложениях Минфина по минимальным розничным ценам (МРЦ) на водку.
МРЦ являются инструментом борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на рынке. Сейчас в России устанавливаются минимальные розничные цены на крепкий алкоголь, включая водку и коньяк, а также на игристые вина и шампанское. МРЦ на водку составляет 215 руб. за бутылку объемом 0,5 литра, на коньяк — 388 руб., на игристые вина — 164 руб. за бутылку 0,75 литра.
Предложение рынка о повышении минимальной розничной цены на коньяк до 450 руб. чрезмерно, должно быть не более 420-430 руб., также заявил Алексей Сазанов.
«По нашим расчетам, будет достаточно 230 руб. Мы будем предлагать 230 руб., решение будет за Антоном Германовичем (Силуановым — прим. ред.) Со следующего года, в обозримом будущем», — сказал он, отвечая на вопрос о предложениях Минфина по минимальным розничным ценам (МРЦ) на водку.
МРЦ являются инструментом борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на рынке. Сейчас в России устанавливаются минимальные розничные цены на крепкий алкоголь, включая водку и коньяк, а также на игристые вина и шампанское. МРЦ на водку составляет 215 руб. за бутылку объемом 0,5 литра, на коньяк — 388 руб., на игристые вина — 164 руб. за бутылку 0,75 литра.
Предложение рынка о повышении минимальной розничной цены на коньяк до 450 руб. чрезмерно, должно быть не более 420-430 руб., также заявил Алексей Сазанов.
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