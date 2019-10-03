Новости дня

Официальный курс доллара США снизился на 31 коп., евро — на 17 коп.

3 октябрь 2019 (15:02)

УрБК, Москва, 03.10.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 октября 2019 года. Курс долл. США снизился на 31 коп. до 65,13 руб., евро — на 17 коп. до 71,30 руб.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: