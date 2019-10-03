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Продовольственные товары в России до конца 2019 года подорожают на 3,5%

3 октябрь 2019 (10:18)

УрБК, Москва, 03.10.2019. Продукты питания по итогам 2019 года подорожают на 3-3,5%, что не превысит уровень инфляции, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). До конца года больше всего прибавят в цене яйца, сахарный песок и мясо птицы.

Впрочем, эксперты говорят, что данные АКОРТ учитывают только статистику крупных ритейлеров и могут не отражать полную картину по стране. В период предновогоднего ажиотажа возможно сезонное подорожание некоторых товаров, однако предпосылок для существенного роста цен нет, заявили «Известиям» в ФАС.

АКОРТ составила прогноз с учетом колебаний цен в предновогодний сезон, когда в магазинах резко повышается спрос на некоторые категории продуктов. Кроме того, эксперты принимали в расчет показатели инфляции, затраты производителей на изготовление товаров, а также изменения в регулировании и дополнительные расходы. В ассоциации добавили, что за первые восемь месяцев продукты подорожали на 1,7%, оценка сделана с учетом данных ЦБ.

Рост цен ожидается уже в октябре-ноябре, однако он не будет резким. По оценкам торговых сетей, повышение может составить 2%. В ассоциации пояснили, что подорожание яиц и мяса птицы связано с сезонным фактором. Снижение цен на эти продукты традиционно начинается с июля, а с октября уже заметно некоторое повышение. Как правило, осенью-зимой дорожает корм. Колебания цен на сахар могут произойти из-за роста себестоимости сырья, топливных расходов, а также увеличения издержек производства.

Крупные торговые сети нацелены на то, чтобы придерживаться прежней ценовой политики и максимально сдерживать рост цен на полках. В первую очередь это касается товаров первой необходимости, уточняют в АКОРТ.

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