Новости дня

Продовольственные товары в России до конца 2019 года подорожают на 3,5%

УрБК, Москва, 03.10.2019. Продукты питания по итогам 2019 года подорожают на 3-3,5%, что не превысит уровень инфляции, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). До конца года больше всего прибавят в цене яйца, сахарный песок и мясо птицы.



Впрочем, эксперты говорят, что данные АКОРТ учитывают только статистику крупных ритейлеров и могут не отражать полную картину по стране. В период предновогоднего ажиотажа возможно сезонное подорожание некоторых товаров, однако предпосылок для существенного роста цен нет, заявили «Известиям» в ФАС.



АКОРТ составила прогноз с учетом колебаний цен в предновогодний сезон, когда в магазинах резко повышается спрос на некоторые категории продуктов. Кроме того, эксперты принимали в расчет показатели инфляции, затраты производителей на изготовление товаров, а также изменения в регулировании и дополнительные расходы. В ассоциации добавили, что за первые восемь месяцев продукты подорожали на 1,7%, оценка сделана с учетом данных ЦБ.



Рост цен ожидается уже в октябре-ноябре, однако он не будет резким. По оценкам торговых сетей, повышение может составить 2%. В ассоциации пояснили, что подорожание яиц и мяса птицы связано с сезонным фактором. Снижение цен на эти продукты традиционно начинается с июля, а с октября уже заметно некоторое повышение. Как правило, осенью-зимой дорожает корм. Колебания цен на сахар могут произойти из-за роста себестоимости сырья, топливных расходов, а также увеличения издержек производства.



Крупные торговые сети нацелены на то, чтобы придерживаться прежней ценовой политики и максимально сдерживать рост цен на полках. В первую очередь это касается товаров первой необходимости, уточняют в АКОРТ.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">03 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 10:18</span><br /><strong>Продовольственные товары в России до конца 2019 года подорожают на 3,5%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 03.10.2019. Продукты питания по итогам 2019 года подорожают на 3-3,5%, что не превысит уровень инфляции, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). До конца года больше всего прибавят в цене яйца, сахарный песок и мясо птицы.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090329-prodovolstvennye-tovary-v-rossii-do-konca-2019-goda-podorozhayut-na-35.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: