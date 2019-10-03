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В Сбербанке произошла крупная утечка персональных данных клиентов





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Фрагмент содержит данные 200 человек из разных городов, которые обслуживает Уральский территориальный банк Сбербанка.



В таблице содержатся, в частности, детальные персональные данные, подробная финансовая информация о кредитной карте и операциях. В качестве «даты опердня», который может свидетельствовать о дате утечки, указано 24 августа 2019 года. Также содержатся слова way4 или w4, которые, возможно, относятся к процессинговой платформе Way4, которую уже около десяти лет использует Сбербанк.



Источник издания, близкий к ЦБ, изучив «пробник», выразил уверенность в том, что он является «выгрузкой базы» Сбербанка, а не, например, «пробивом», полученным в результате подкупа сотрудников. По словам других собеседников, специалистов по информационной безопасности крупных банков, судя по характеру тестового файла, утечка могла произойти из банка.



Сбербанк, в свою очередь, опубликовал пресс-релиз, сообщив о возможной утечке персональных данных 200 клиентов и начатом внутреннем расследовании. При этом банк утверждает, что никаких внешних кибератак не зафиксировано. Основной версией возможного инцидента там называют умышленные преступные действия одного из сотрудников.



В банке заверили, что угрозы не санкционированных клиентами списаний средств с карт нет.



Похищенная информация не позволит преступникам списать деньги с карт клиентов, так как в ней отсутствуют коды CVV, пояснили там, а кроме того, каждая транзакция без предъявления карты в Сбербанке подтверждается одноразовым sms паролем. УрБК, Москва, 03.10.2019. Персональные данные клиентов Сбербанка оказались на черном рынке. Продавцы уверяют, что владеют данными о 60 млн кредитных карт, как действующих, так и закрытых (у банка сейчас около 18 млн активных карт). Об этом сообщает «Коммерсантъ».По информации издания, объявление о продаже «свежей базы крупного банка» появилось в минувшие выходные на специализированном форуме, заблокированном Роскомнадзором. По словам продавца, он реализует данные о более 60 млн кредитных карт. Потенциальным покупателям предлагается пробный фрагмент базы из 200 строк.Фрагмент содержит данные 200 человек из разных городов, которые обслуживает Уральский территориальный банк Сбербанка.В таблице содержатся, в частности, детальные персональные данные, подробная финансовая информация о кредитной карте и операциях. В качестве «даты опердня», который может свидетельствовать о дате утечки, указано 24 августа 2019 года. Также содержатся слова way4 или w4, которые, возможно, относятся к процессинговой платформе Way4, которую уже около десяти лет использует Сбербанк.Источник издания, близкий к ЦБ, изучив «пробник», выразил уверенность в том, что он является «выгрузкой базы» Сбербанка, а не, например, «пробивом», полученным в результате подкупа сотрудников. По словам других собеседников, специалистов по информационной безопасности крупных банков, судя по характеру тестового файла, утечка могла произойти из банка.Сбербанк, в свою очередь, опубликовал пресс-релиз, сообщив о возможной утечке персональных данных 200 клиентов и начатом внутреннем расследовании. При этом банк утверждает, что никаких внешних кибератак не зафиксировано. Основной версией возможного инцидента там называют умышленные преступные действия одного из сотрудников.В банке заверили, что угрозы не санкционированных клиентами списаний средств с карт нет.Похищенная информация не позволит преступникам списать деньги с карт клиентов, так как в ней отсутствуют коды CVV, пояснили там, а кроме того, каждая транзакция без предъявления карты в Сбербанке подтверждается одноразовым sms паролем.

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