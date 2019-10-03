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В Сбербанке произошла крупная утечка персональных данных клиентов
3 октябрь 2019 (09:18)
УрБК, Москва, 03.10.2019. Персональные данные клиентов Сбербанка оказались на черном рынке. Продавцы уверяют, что владеют данными о 60 млн кредитных карт, как действующих, так и закрытых (у банка сейчас около 18 млн активных карт). Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По информации издания, объявление о продаже «свежей базы крупного банка» появилось в минувшие выходные на специализированном форуме, заблокированном Роскомнадзором. По словам продавца, он реализует данные о более 60 млн кредитных карт. Потенциальным покупателям предлагается пробный фрагмент базы из 200 строк.
Фрагмент содержит данные 200 человек из разных городов, которые обслуживает Уральский территориальный банк Сбербанка.
В таблице содержатся, в частности, детальные персональные данные, подробная финансовая информация о кредитной карте и операциях. В качестве «даты опердня», который может свидетельствовать о дате утечки, указано 24 августа 2019 года. Также содержатся слова way4 или w4, которые, возможно, относятся к процессинговой платформе Way4, которую уже около десяти лет использует Сбербанк.
Источник издания, близкий к ЦБ, изучив «пробник», выразил уверенность в том, что он является «выгрузкой базы» Сбербанка, а не, например, «пробивом», полученным в результате подкупа сотрудников. По словам других собеседников, специалистов по информационной безопасности крупных банков, судя по характеру тестового файла, утечка могла произойти из банка.
Сбербанк, в свою очередь, опубликовал пресс-релиз, сообщив о возможной утечке персональных данных 200 клиентов и начатом внутреннем расследовании. При этом банк утверждает, что никаких внешних кибератак не зафиксировано. Основной версией возможного инцидента там называют умышленные преступные действия одного из сотрудников.
В банке заверили, что угрозы не санкционированных клиентами списаний средств с карт нет.
Похищенная информация не позволит преступникам списать деньги с карт клиентов, так как в ней отсутствуют коды CVV, пояснили там, а кроме того, каждая транзакция без предъявления карты в Сбербанке подтверждается одноразовым sms паролем.
По информации издания, объявление о продаже «свежей базы крупного банка» появилось в минувшие выходные на специализированном форуме, заблокированном Роскомнадзором. По словам продавца, он реализует данные о более 60 млн кредитных карт. Потенциальным покупателям предлагается пробный фрагмент базы из 200 строк.
Фрагмент содержит данные 200 человек из разных городов, которые обслуживает Уральский территориальный банк Сбербанка.
В таблице содержатся, в частности, детальные персональные данные, подробная финансовая информация о кредитной карте и операциях. В качестве «даты опердня», который может свидетельствовать о дате утечки, указано 24 августа 2019 года. Также содержатся слова way4 или w4, которые, возможно, относятся к процессинговой платформе Way4, которую уже около десяти лет использует Сбербанк.
Источник издания, близкий к ЦБ, изучив «пробник», выразил уверенность в том, что он является «выгрузкой базы» Сбербанка, а не, например, «пробивом», полученным в результате подкупа сотрудников. По словам других собеседников, специалистов по информационной безопасности крупных банков, судя по характеру тестового файла, утечка могла произойти из банка.
Сбербанк, в свою очередь, опубликовал пресс-релиз, сообщив о возможной утечке персональных данных 200 клиентов и начатом внутреннем расследовании. При этом банк утверждает, что никаких внешних кибератак не зафиксировано. Основной версией возможного инцидента там называют умышленные преступные действия одного из сотрудников.
В банке заверили, что угрозы не санкционированных клиентами списаний средств с карт нет.
Похищенная информация не позволит преступникам списать деньги с карт клиентов, так как в ней отсутствуют коды CVV, пояснили там, а кроме того, каждая транзакция без предъявления карты в Сбербанке подтверждается одноразовым sms паролем.
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