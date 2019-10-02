Новости дня

В Екатеринбурге начали выдвигать наблюдателей на общегородской опрос по собору

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2019. Общественные организации начали выдвигать наблюдателей за контролем общегородского опроса о храме святой Екатерины. Как заявил сегодня на брифинге глава горизбиркома Екатеринбурга Вадим Антошин, пакеты документов уже подали пять общественных объединений.



По его словам, для наблюдения за ходом опроса приглашают профессиональных наблюдателей, которые ранее работали на выборах, в том числе в других регионах. О своем желании прислать представителей, в частности, заявила организация «Голос», Всероссийский союз молодёжи и «Гражданский кодекс».



«Мы дадим им такую возможность», — отметил Вадим Антошин.



Параллельно решается задача по организации видеонаблюдения на участках для голосования — между городской администрацией и компанией «Ростелекомом» сейчас заключаются соответствующие договоры.



«Мы считаем, что все будет прозрачно», — подчеркнул глава горизбиркома.



Отметим, что одна некоммерческая организация сможет направить по одному человеку на каждый из 51 опросного участка. Сейчас комиссия поверяет документы этих объединений — протоколы и персональные данные о наблюдателях.



По словам Вадима Антошина, прислать своего наблюдателя на участки сможет любое зарегистрированное авторитетное объединение.



«Думаю, одна из сотен таких организации направит нам в комиссию наблюдателей. Никакой платы из бюджета за их работу не предполагается, конечно», — заметил он.



Как ранее сообщалось, общегородской опрос о месте строительства храма святой Екатерины назначен на 13 октября. Голосование состоится на 51 участке. На выбор жителей представят две площадки: по адресу Горького, 17 (место бывшего Приборостроительного завода) и территорию за Макаровским мостом.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">02 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 15:56</span><br /><strong>В Екатеринбурге начали выдвигать наблюдателей на общегородской опрос по собору</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 02.10.2019. Общественные организации начали выдвигать наблюдателей за контролем общегородского опроса о храме святой Екатерины. Как заявил сегодня на брифинге глава горизбиркома Екатеринбурга Вадим Антошин, пакеты документов уже подали пять общественных объединений. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090313-v-ekaterinburge-nachali-vydvigat-nablyudateley-na-obschegorodskoy-opros-po-soboru.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: