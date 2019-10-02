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Средний размер еженедельного чека россиян сократился на 3% по сравнению с 2018 годом
2 октябрь 2019 (10:30)
УрБК, Москва, 02.10.2019. Средний еженедельный чек россиян по итогам прошедшей недели составил 4 тыс. 422 руб., снизившись на 3% по сравнению с аналогичной неделей прошлого года. Это следует из данных исследовательского холдинга «Ромир».
Эксперты отмечают, что на минувшей неделе, с 23 по 29 сентября среднестатистическим домохозяйством было потрачено лишь на 0,1% больше, чем неделей ранее, что говорит о стабильности недельных расходов. Если сопоставить текущее значение недельных расходов со средним значением за последний год, то расходы 39-й недели оказались выше на 1%.
Отметим, индекс недельных расходов является показателем, демонстрирующим динамику объема потребления российскими домохозяйствами товаров повседневного спроса.
Эксперты отмечают, что на минувшей неделе, с 23 по 29 сентября среднестатистическим домохозяйством было потрачено лишь на 0,1% больше, чем неделей ранее, что говорит о стабильности недельных расходов. Если сопоставить текущее значение недельных расходов со средним значением за последний год, то расходы 39-й недели оказались выше на 1%.
Отметим, индекс недельных расходов является показателем, демонстрирующим динамику объема потребления российскими домохозяйствами товаров повседневного спроса.
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