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Отмена ЕНВД приведет к сокращению доходов российских муниципалитетов

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2019. Директор института финансов и права Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Максим Марамыгин в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал, что отмена в РФ единого налога на вменённый доход (ЕНВД) в январе 2021 года приведет к сокращению доходов российских муниципалитетов.



«Сейчас этот налог зачисляется в муниципалитеты. Налог на прибыль в первую очередь поступает в региональные бюджеты. Отмена ЕНВД приведет к перераспределению доходов. Налоговая база муниципалитетов может заметно сократиться. Наши города и так не купаются в доходах. Сейчас их финансовое положение может ухудшиться еще сильнее», — заявил М. Марамыгин.



Отметим, что ЕНВД — второй по популярности спецрежим уплаты налогов после упрощенной системы налогообложения. Его особенность заключается в том, что налог взимается с предполагаемого, а не с фактического дохода. При этом «вмененка» заменяет такие налоги как НДС, НДФЛ, налог на прибыль, налог на имущество. Режим ЕНВД применяется в отношении предприятий розничной торговли, общепита и сферы услуг.



Ранее Госдума приняла решение об изменении существующей системы налогообложения для индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса с 2021 года.

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