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Избирком Екатеринбурга утвердил порядок наблюдения за ходом общегородского опроса
1 октябрь 2019 (10:06)
УрБК, Екатеринбург, 01.10.2019. Избирательная комиссия Екатеринбурга утвердила порядок общественного наблюдения за ходом опроса горожан по поводу места строительства собора святой Екатерины.
Наблюдателями смогут стать прописанные в Екатеринбурге граждане, предложенные любыми некоммерческими организациями, в том числе общественными объединениями, зарегистрированными в установленном порядке, говорится в сообщении на официальном портале администрации города.
На каждом опросном пункте, а также в самой комиссии смогут работать по четыре общественных наблюдателя. Такое количество обеспечит прозрачность процедур, а также не станет препятствием для участия горожан в опросе и помехой в работе организаторов.
Общественные наблюдатели получат возможность контролировать ход голосования в течение всего времени работы опросных пунктов (с 08.00 до 20.00, — прим. ред.), доставку документации в горизбирком, а также централизованный подсчет результатов опроса.
Добавим, что принятое комиссией постановление предусматривает право наблюдателей вести фото- и видеосъемку, не нарушая прав горожан. Кроме того, общественные контролеры смогут обращаться с жалобами и заявлениями в городскую комиссию, фиксируя факты возможных нарушений.
Как ранее сообщалось, голосование пройдет 13 октября в 51 специальном пункте, за каждым из которых будет закреплен перечень адресов. Принять участие в нем смогут совершеннолетние граждане, имеющие постоянную регистрацию в Екатеринбурге. На обсуждение вынесено две территории: улица Горького, 17 (здание бывшего Приборостроительного завода), а также участок за Макаровским мостом.
Наблюдателями смогут стать прописанные в Екатеринбурге граждане, предложенные любыми некоммерческими организациями, в том числе общественными объединениями, зарегистрированными в установленном порядке, говорится в сообщении на официальном портале администрации города.
На каждом опросном пункте, а также в самой комиссии смогут работать по четыре общественных наблюдателя. Такое количество обеспечит прозрачность процедур, а также не станет препятствием для участия горожан в опросе и помехой в работе организаторов.
Общественные наблюдатели получат возможность контролировать ход голосования в течение всего времени работы опросных пунктов (с 08.00 до 20.00, — прим. ред.), доставку документации в горизбирком, а также централизованный подсчет результатов опроса.
Добавим, что принятое комиссией постановление предусматривает право наблюдателей вести фото- и видеосъемку, не нарушая прав горожан. Кроме того, общественные контролеры смогут обращаться с жалобами и заявлениями в городскую комиссию, фиксируя факты возможных нарушений.
Как ранее сообщалось, голосование пройдет 13 октября в 51 специальном пункте, за каждым из которых будет закреплен перечень адресов. Принять участие в нем смогут совершеннолетние граждане, имеющие постоянную регистрацию в Екатеринбурге. На обсуждение вынесено две территории: улица Горького, 17 (здание бывшего Приборостроительного завода), а также участок за Макаровским мостом.
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