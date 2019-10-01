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Избирком Екатеринбурга утвердил порядок наблюдения за ходом общегородского опроса

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2019. Избирательная комиссия Екатеринбурга утвердила порядок общественного наблюдения за ходом опроса горожан по поводу места строительства собора святой Екатерины.



Наблюдателями смогут стать прописанные в Екатеринбурге граждане, предложенные любыми некоммерческими организациями, в том числе общественными объединениями, зарегистрированными в установленном порядке, говорится в сообщении на официальном портале администрации города.



На каждом опросном пункте, а также в самой комиссии смогут работать по четыре общественных наблюдателя. Такое количество обеспечит прозрачность процедур, а также не станет препятствием для участия горожан в опросе и помехой в работе организаторов.



Общественные наблюдатели получат возможность контролировать ход голосования в течение всего времени работы опросных пунктов (с 08.00 до 20.00, — прим. ред.), доставку документации в горизбирком, а также централизованный подсчет результатов опроса.



Добавим, что принятое комиссией постановление предусматривает право наблюдателей вести фото- и видеосъемку, не нарушая прав горожан. Кроме того, общественные контролеры смогут обращаться с жалобами и заявлениями в городскую комиссию, фиксируя факты возможных нарушений.



Как ранее сообщалось, голосование пройдет 13 октября в 51 специальном пункте, за каждым из которых будет закреплен перечень адресов. Принять участие в нем смогут совершеннолетние граждане, имеющие постоянную регистрацию в Екатеринбурге. На обсуждение вынесено две территории: улица Горького, 17 (здание бывшего Приборостроительного завода), а также участок за Макаровским мостом.

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