Новости дня
Двое жителей Нижнего Тагила осуждены за хищение у воспитанников детских домов почти 2 млн рублей
1 октябрь 2019 (09:03)
УрБК, Екатеринбург, 01.10.2019. Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор по уголовному делу в отношении Александра Нечаева и Павла Белавина, которые обвинялись в хищении средств у воспитанников детских домов.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, весной 2017 года Белавин и Нечаев обманным путем в течение нескольких дней похитили у несовершеннолетнего воспитанника коррекционного класса детского дома Полевского в общей сложности 918 тыс. руб., полученные последним в качестве пенсии по потере кормильца.
Кроме того, злоумышленники получили доступ к мобильному банку и банковской карте воспитанника. При помощи сотового телефона и банковской карты подсудимые похитили 210 тыс. руб. со счета сироты.
Также весной 2017 года Белавин и Нечаев похитили 866 тыс. руб. у другого несовершеннолетнего воспитанника коррекционного класса детского дома Березовского, который получал пенсию по инвалидности.
Помимо этого, в январе 2018 году у Белавина возник умысел на мошенническое завладение квартирой, принадлежащей социально незащищенному жителю Нижнего Тагила. Он пришел к мужчине домой и предложил последнему продать квартиру, в качестве оплаты предложив автомобиль, принадлежащий третьему лицу, и денежную доплату в размере 500 тыс. руб., на что собственник дал свое согласие.
Суд признал Нечаева и Белавина виновными по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере» и части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину».
Помимо этого, Белавин признан виновным по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».
30 сентября суд приговорил Александра Нечаева к 7 годам лишения свободы, Павла Белавина — к 8 годам 6 месяцам лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, весной 2017 года Белавин и Нечаев обманным путем в течение нескольких дней похитили у несовершеннолетнего воспитанника коррекционного класса детского дома Полевского в общей сложности 918 тыс. руб., полученные последним в качестве пенсии по потере кормильца.
Кроме того, злоумышленники получили доступ к мобильному банку и банковской карте воспитанника. При помощи сотового телефона и банковской карты подсудимые похитили 210 тыс. руб. со счета сироты.
Также весной 2017 года Белавин и Нечаев похитили 866 тыс. руб. у другого несовершеннолетнего воспитанника коррекционного класса детского дома Березовского, который получал пенсию по инвалидности.
Помимо этого, в январе 2018 году у Белавина возник умысел на мошенническое завладение квартирой, принадлежащей социально незащищенному жителю Нижнего Тагила. Он пришел к мужчине домой и предложил последнему продать квартиру, в качестве оплаты предложив автомобиль, принадлежащий третьему лицу, и денежную доплату в размере 500 тыс. руб., на что собственник дал свое согласие.
Суд признал Нечаева и Белавина виновными по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере» и части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину».
Помимо этого, Белавин признан виновным по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».
30 сентября суд приговорил Александра Нечаева к 7 годам лишения свободы, Павла Белавина — к 8 годам 6 месяцам лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Нижнем Тагиле вынесли приговор мошенникам, по вине которых 12 граждан лишились жилья
- Жителя Екатеринбурга признали виновным в совершении 13 краж на сумму 1,2 млн рублей
- Две жительницы Екатеринбурга предстанут перед судом за хищение у банка 18 млн рублей
- В Нижнем Тагиле осуждены пять членов организованной группы за мошенничество на сумму более 19 млн рублей
- В Екатеринбурге задержан находящийся в розыске подельник Александра Куковякина