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Двое жителей Нижнего Тагила осуждены за хищение у воспитанников детских домов почти 2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2019. Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор по уголовному делу в отношении Александра Нечаева и Павла Белавина, которые обвинялись в хищении средств у воспитанников детских домов.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, весной 2017 года Белавин и Нечаев обманным путем в течение нескольких дней похитили у несовершеннолетнего воспитанника коррекционного класса детского дома Полевского в общей сложности 918 тыс. руб., полученные последним в качестве пенсии по потере кормильца.



Кроме того, злоумышленники получили доступ к мобильному банку и банковской карте воспитанника. При помощи сотового телефона и банковской карты подсудимые похитили 210 тыс. руб. со счета сироты.



Также весной 2017 года Белавин и Нечаев похитили 866 тыс. руб. у другого несовершеннолетнего воспитанника коррекционного класса детского дома Березовского, который получал пенсию по инвалидности.



Помимо этого, в январе 2018 году у Белавина возник умысел на мошенническое завладение квартирой, принадлежащей социально незащищенному жителю Нижнего Тагила. Он пришел к мужчине домой и предложил последнему продать квартиру, в качестве оплаты предложив автомобиль, принадлежащий третьему лицу, и денежную доплату в размере 500 тыс. руб., на что собственник дал свое согласие.



Суд признал Нечаева и Белавина виновными по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере» и части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину».



Помимо этого, Белавин признан виновным по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».



30 сентября суд приговорил Александра Нечаева к 7 годам лишения свободы, Павла Белавина — к 8 годам 6 месяцам лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

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