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ДелоБанк предложил бизнесу подключить услугу бесплатный торговый эквайринг

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2019. ДелоБанк (проект СКБ-банка для предпринимателей) предложил российскому бизнесу подключить услугу бесплатный торговый эквайринг.



«С 16 по 31 октября 2019 года в ДелоБанке действует уникальное предложение: все, кто успеет подключиться до 31 октября, получат эквайринг с комиссией 0% по оборотам до 100 тыс. руб. в месяц по терминалу и льготные тарифы при оборотах свыше 100 тыс. руб.», — говорится в сообщении ДелоБанка.



ДелоБанк бесплатно предоставляет терминал Verifone и выплачивает кэшбэк в размере списанной комиссии за эквайринг. Максимальная сумма, с которой можно вернуть комиссию, — 100 тыс. руб. Льготный тариф при более высоких оборотах зависит от категории и составляет 1,6% — для предприятий быстрого питания, 1,7% — для бакалейных магазинов и супермаркетов, 1,9% — для других категорий.



Ежемесячно возвращать деньги на расчетный счет смогут предприниматели-клиенты ДелоБанка, не имеющие договоров на торговый эквайринг, а также компании из сферы услуг или розничной торговли, не являющиеся клиентами ДелоБанка.



Предложение особенно актуально для сегмента малого бизнеса: общепит (столовые, фастфуд, кофейни, кондитерские, рестораны), красота и здоровье (салоны красоты, парикмахерские, SPA, маникюрные студии, частные клиники), бытовые услуги (пошив, ремонт одежды или обуви, ремонт бытовой техники и другие), услуги для детей и образовательные учреждения (частные детские сады, клубы, школы иностранных языков и так далее), а также розничные торговые точки.



«Мы стремимся предоставлять нашим клиентам максимально выгодные условия для ведения бизнеса, помогать растить бизнесы, обеспечивать комфортную среду для предпринимательства. Мы хотим помочь предпринимателям сэкономить и успешно развивать свой бизнес вместе с ДелоБанком. Эта акция — дополнительный импульс для развития бизнеса», — прокомментировала директор по развитию бизнеса ДелоБанка Ирина Кузьмина.

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