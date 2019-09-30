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Молочная продукция в России в ноябре может подорожать до 10%

УрБК, Москва, 30.09.2019. Цены на молочную продукцию в ноябре 2019 года могут вырасти до 10%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на комитет по развитию АПК Московской торгово-промышленной палаты.



«Дело в том, что в конце осени запускается электронная ветеринарная сертификация (ЭВС) для готовой молочной продукции. Плюс к этому с лета нынешнего года на производстве и в торговых сетях уже идет эксперимент по ее маркировке. Одновременный запуск двух систем контроля товаров создаст дополнительные расходы для бизнеса. В итоге покупатели могут столкнуться с ростом цен в магазинах, подтвердили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ)», — говорится в сообщении.



«Старт работы сразу в двух системах — чрезмерная нагрузка на бизнес, которая может привести к росту цен на 10-12%», — сообщила замглавы комитета Марина Петрова. По ее словам, отрасль не готова к введению обеих систем.



АКОРТ в письме правительству предложила перенести старт электронной ветеринарной сертификации. В организации уверены, что прослеживание готовой молочной продукции системой ЭВС не имеет практического смысла. Эта продукция при производстве подвергается термической обработке и не несет ветеринарных рисков. Ритейлеры уверены, что в части борьбы с фальсификатом система тоже неэффективна. В ней не учитывается движение товаров неживотного происхождения, которые и используются для подделки готовой молочной продукции.



В пресс-службах Минпромторга и Минсельхоза на запрос издания не ответили. Россельхознадзор отметил, что окончательный этап ЭВС стартует 1 ноября. Его переноса не предполагается. Ведомство отрицает возможное повышение цен.



В июле 2019 года АКОРТ в июле уже обращалась к правительству с просьбой о переносе внедрения ЭВС. Отсрочка нужна на время эксперимента по электронной маркировке категории до 29 февраля 2020 года. Работать в двух системах будет невозможно из-за высоких затрат, уверены участники рынка. Но в Россельхознадзоре, уже дававшем молочникам отсрочку, считают, что времени на подготовку было достаточно.

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