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Правительство РФ нацелено довести долю малого бизнеса до 50%

УрБК, Москва, 27.09.2019. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев считает, что доля малого бизнеса должна достигнуть 50%. Об этом он заявил в ходе встречи с президентом Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александром Калининым, сообщается на официальном сайте кабинета министров.



«В большинстве стран с современной структурой экономики малый бизнес составляет в районе 50% от числа занятого населения. Наверное, это те цели, которые мы должны ставить перед собой на ближайшие годы, десятилетия и стремиться к ним», — сказал Дмитрий Медведев.



В свою очередь, Александр Калинин отметил, что вклад малого бизнеса в валовой продукт с 2015 по 2018 год включительно вырос с 18% до 22,3%, оборот малых и средних предприятий за прошлый год только вырос на 10%. При этом кредитный портфель малого бизнеса в прошлом году вырос более чем на 11%.

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