Новости дня

В Свердловской области ФАС зафиксировала снижение цен на сжиженный углеводородный газ

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2019. С 16 по 22 сентября ФАС зафиксировала падение цен на сжиженный углеводородный газ на АЗС региона. Об этом говорится на сайте регионального управления ведомства.



За отчетный период средняя стоимость одного литра автомобильного бензина марки АИ-92 (93) не изменилась, составив 41,9 руб., цена АИ-95 снизилась на 1 коп., теперь его можно приобрести 44,75 руб. за литр.



Литр дизельного топлива на АЗС Свердловской области обойдется в 45,85 руб. Его цена выросла на 2 коп. Сжиженный углеводородный газ можно приобрести за 19,45 руб. за литр. Он стал стоить в среднем на 21 коп. меньше, чем неделей ранее.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">27 сентябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 13:43</span><br /><strong>В Свердловской области ФАС зафиксировала снижение цен на сжиженный углеводородный газ</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 27.09.2019. С 16 по 22 сентября ФАС зафиксировала падение цен на сжиженный углеводородный газ на АЗС региона. Об этом говорится на сайте регионального управления ведомства.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090204-v-sverdlovskoy-oblasti-fas-zafiksirovala-snizhenie-cen-na-szhizhennyy-uglevodorodnyy-gaz.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: