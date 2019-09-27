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В России банки и операторы связи фиксируют всплеск телефонных звонков с подменой номеров

В сентябре произошел очередной всплеск мошеннических звонков, в том числе с подменой номеров банков. Об этом сообщает «Коммерсантъ».



По представленным ЦБ на консультационном совете по развитию национальной платежной системы данным, за июнь-август мегарегулятор зафиксировал информацию о более чем 2,5 тыс. телефонных номеров, с которых звонили банковским клиентам. На сообщения ЦБ об этих звонках операторы в 218 случаях блокировали номер, в 59 — вводили ограничение на использование финансовых сервисов, в 198 — выявили подмену номера банка. В более чем 2 тыс. случаев было отказано в принятии мер реагирования «ввиду отсутствия правовых оснований», отмечается в материалах ЦБ.



Как сообщили «Коммерсанту» участники рынка и подтверждают данные ЦБ, летом 2019 года резко возросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации. По словам заместителя главы департамента информационной безопасности ЦБ Артема Сычева, подмены номера коснулись широкого круга банков.



Статистика ЦБ отражает не полную часть картины. По словам коммерческого директора «МегаФона» Влада Вольфсона о том, что в июне-августе оператор получил от банков и ЦБ жалобы на 2 тыс. 269 номеров, которые предположительно использовались мошенниками, из них было заблокировано 900 номеров. От Банка России пришла информация о 97 номерах, из которых 46 — были заблокированы.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">27 сентябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:07</span><br /><strong>В России банки и операторы связи фиксируют всплеск телефонных звонков с подменой номеров</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">В сентябре произошел очередной всплеск мошеннических звонков, в том числе с подменой номеров банков. Об этом сообщает «Коммерсантъ».</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090200-v-rossii-banki-i-operatory-svyazi-fiksiruyut-vsplesk-telefonnyh-zvonkov-s-podmenoy-nomerov.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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