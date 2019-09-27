Новости дня
Дмитрий Медведев поручил проработать переход к потребительской корзине с базовым набором продуктов к 2021 году
27 сентябрь 2019 (12:15)
УрБК, Москва, 27.09.2019. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам проработать вопрос постепенного перехода на новую потребительскую корзину с базовым набором продуктов для здорового питания различных групп населения с 2021 года, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.
Поручение Дмитрия Медведева Минтруду России, Минэкономразвития России, Роспотребнадзору и Минфину России заняться вопросом было сформулировано по итогам общения с бизнесменами и экспертами в рамках программы «Диалог» телеканала «Россия-24».
Ранее глава Минтруда РФ Максим Топилин сообщал, что пересмотр потребительской корзины с 1 января 2021 года приведет к росту минимального размера оплаты труда. По его словам, 2019 и 2020 год должны стать временем принятия новой потребительской корзины, и с 1 января 2021 года она будет пересмотрена в большую сторону. Топилин заявлял, что будут актуализированы требования к наполнению корзины по продуктам питания. По его словам, к концу 2019 года надо окончательно определиться с этим вопросом.
Поручение Дмитрия Медведева Минтруду России, Минэкономразвития России, Роспотребнадзору и Минфину России заняться вопросом было сформулировано по итогам общения с бизнесменами и экспертами в рамках программы «Диалог» телеканала «Россия-24».
Ранее глава Минтруда РФ Максим Топилин сообщал, что пересмотр потребительской корзины с 1 января 2021 года приведет к росту минимального размера оплаты труда. По его словам, 2019 и 2020 год должны стать временем принятия новой потребительской корзины, и с 1 января 2021 года она будет пересмотрена в большую сторону. Топилин заявлял, что будут актуализированы требования к наполнению корзины по продуктам питания. По его словам, к концу 2019 года надо окончательно определиться с этим вопросом.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Минтруд РФ планирует внести законопроект о новой потребительской корзине в Госдуму весной 2020 года
- Правительство РФ одобрило проект бюджета на 2019-2021 годы
- Глава Минтруда России раскритиковал существующие нормы потребительской корзины
- Глава Минтруда России раскритиковал существующие нормы потребительской корзины
- Минздравсоцразвития РФ: состав потребительской корзины должен быть актуализирован