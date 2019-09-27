Новости дня

Дмитрий Медведев поручил проработать переход к потребительской корзине с базовым набором продуктов к 2021 году





Дмитрия Медведева Минтруду России, Минэкономразвития России, Роспотребнадзору и Минфину России заняться вопросом было сформулировано по итогам общения с бизнесменами и экспертами в рамках программы



Ранее глава Минтруда РФ Максим Топилин сообщал, что пересмотр потребительской корзины с 1 января 2021 года приведет к росту минимального размера оплаты труда. По его словам, 2019 и 2020 год должны стать временем принятия новой потребительской корзины, и с 1 января 2021 года она будет пересмотрена в большую сторону. Топилин заявлял, что будут актуализированы требования к наполнению корзины по продуктам питания. По его словам, к концу 2019 года надо окончательно определиться с этим вопросом. УрБК, Москва, 27.09.2019. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам проработать вопрос постепенного перехода на новую потребительскую корзину с базовым набором продуктов для здорового питания различных групп населения с 2021 года, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу кабинета министров. Поручение Дмитрия Медведева Минтруду России, Минэкономразвития России, Роспотребнадзору и Минфину России заняться вопросом было сформулировано по итогам общения с бизнесменами и экспертами в рамках программы «Диалог» телеканала «Россия-24».Ранее глава Минтруда РФ Максим Топилин сообщал, что пересмотр потребительской корзины с 1 января 2021 года приведет к росту минимального размера оплаты труда. По его словам, 2019 и 2020 год должны стать временем принятия новой потребительской корзины, и с 1 января 2021 года она будет пересмотрена в большую сторону. Топилин заявлял, что будут актуализированы требования к наполнению корзины по продуктам питания. По его словам, к концу 2019 года надо окончательно определиться с этим вопросом.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">27 сентябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:15</span><br /><strong>Дмитрий Медведев поручил проработать переход к потребительской корзине с базовым набором продуктов к 2021 году</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 27.09.2019. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам проработать вопрос постепенного перехода на новую потребительскую корзину с базовым набором продуктов для здорового питания различных групп населения с 2021 года, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090199-dmitriy-medvedev-poruchil-prorabotat-perehod-k-potrebitelskoy-korzine-s-bazovym-naborom-produktov-k-2021-godu.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: