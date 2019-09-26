Высокинский обнародовал план развития «лучшего города Земли»

Сегодня, 26 сентября глава Екатеринбурга Александр Высокинский дал большую пресс-конференцию, приуроченную к году работы в должности. Он рассказал о социально-экономических показателях, кадровой политике, вопросах благоустройства, развитии сетей 6G и работе с бизнесом, а также своем видении городского развития. Подытожил мероприятие Высокинский признанием, что руководит «лучшим городом на Земле», поблагодарив за помощь горожан, депутатов и общественников.Свой «отчет» об итогах работы за минувший год Александр Высокинский начал с тезиса о том, что «самый объективный критерий работы» — это рост экономических показателей.«Можно долго рассуждать, но если зарплата растет, объемы жилья растут, значит, все хорошо. У нас любят мерить результаты количеством отвеченных писем, но для населения важны показатели. Экономика по всей стране растет на существенно меньшие величины, чем в Екатеринбурге. Бизнес в городе развивается, налоги платятся», — отметил глава Екатеринбурга.Рассказывая о росте объемов товарооборота, Александр Высокинский пояснил: «Нас иногда спрашивают, что меряет товарооборот — это налоги, это те деньги, которые потратили жители Екатеринбурга и других городов у нас. И мы рады, что люди едут к нам, это имеет очевидный эффект».Он указал, что в Екатеринбурге крупные зарплаты в банковском, финансовом и промышленном секторах. «А вот в бюджетной сфере надо работать. За полгода средняя зарплата составила 53 тысячи, по итогам декабря будет 54 тысячи рублей. В прошлом году было 50 тысяч», — привел пример глава города.За минувший год в уральской столице выросли все ключевые показатели, включая объемы строительства и рождаемость. По словам главы Екатеринбурга, на недавней встрече с застройщиками власти договорились о том, что для города будут готовить документацию по вводу жилья из расчета не менее чем 3 млн кв. метров в год. Рассказывая о росте рождаемости и планах выйти на уровень 18-19 тысяч новорожденных в год, глава Екатеринбурга упомянул о решениях, направленных на ликвидацию дефицита мест — разработке «тепловых карт» по вводу новых объектов в разных районах города. То же самое касается программы по развитию детских поликлиник, которых в Екатеринбурге станет больше. «Реконструкция и строительство детских поликлиник — приоритетная задача», — подчеркнул Александр Высокинский.Также глава города затронул вопрос развития муниципального общественного транспорта: «Наша стратегия — вернуть маршруты Гортрансу. Город отдал много маршрутов частникам и в результате остался без выручки, при этом постоянно шли разговоры о росте транспортных тарифов. Вместо 200 автобусов у нас сейчас 300 — это возможность роста зарплаты и стабильная транспортная ситуация».По словам Александра Высокинского, в будущем городские власти рассчитывают заключить концессионное соглашение, которое позволит провести реконструкцию трамвайных путей в Академический и Новокольцовский и обновить парк подвижного состава.То же самое касается остальных сфер, включая благоустройство. Александр Высокинский привел пример новых подходов в модернизации уличного освещения. Его планируется задействовать для внедрения новых информационных технологий.«Через несколько лет фонарные опоры перестанут быть просто подставкой под лампочку, они будут совмещены с сотовой связью и интернетом, чтобы мы могли развивать в городе сети Wi-Fi, 5G и 6G и не портить вид», — сказал Высокинский.Также планируется поменять подход к сотрудничеству с подрядными организациями в плане реконструкции инфраструктуры. Ремонтники будут приступать к работам в мае-июне, при этом горадминистрация выступает за сотрудничество с проверенными компаниями, включая поставщиков гранита. Это обеспечит нужное качество работ, сроки и объемы поставок, пояснил глава Екатеринбурга. При этом у каждого района будут свои собственные проекты благоустройства.Отвечая на вопрос о проблемах с качеством и сроками реконструкции у Оперного театра, глава города пояснил, что виноваты подрядчики, которых выбирал прежний состав горадминистрации. Теперь ситуация иная: расходы на ремонт улиц увеличены в 1,5 раза и к 2023 году планируется уложить гранитной плиткой весь центр.«Мы массово увеличили объемы по граниту на тротуарах — кладем плитку в 80-100 мм. Раньше, в том числе на Плотинке, клали плитку 50 мм. Сейчас делаем по технологиям, которые применяются в Москве и Санкт-Петербурге», — пояснил Александр Высокинский. Также будет продолжена реконструкция улицы Амундсена, Макаровского моста и одного, по его словам, из «критичных объектов» — развязки у «Калины», которую осложняет путепровод Транссиба.Говоря о масштабных международных мероприятиях, Александр Высокинский упомянул подготовку к Универсиаде-2023: «Очень важно качественно провести Универсиаду, потому что это пропуск в клуб городов, которые могут проводить масштабные международные мероприятия».Отвечая на вопрос относительно работы своей команды, глава города пояснил, что работает с людьми, которые готовы развиваться и идти вперед.«Мои заместители прошли в мэрию в ноябре-декабре. Мой принцип кадровой политики следующий: если я работаю с человеком, который в состоянии расти, ему надо помогать. Даже если какие-то вещи не получились, ему надо помогать. Если я вижу, что человек остановился в развитии и дальше развиваться не сможет, ему нужно предоставить такую возможность в других отраслях. Многие пришли работать в ноябре-декабре. Каждый должен пройти планирование бюджета, реализацию бюджета, подведение итогов. Шероховатости есть. Но чем больше слухов, тем вы делаете хуже городу. Потому что все начинают это обсуждать, и производительность работы падает», — сказал глава города.Также в ходе пресс-конференции сегодня было подписано трехстороннее соглашение об общественном контроле реконструкции парка «Зеленая роща». Документ подписали Александр Высокинский, гендиректор АО «Свердловскавтодор» Владимир Тюменцев и президент региональной общественной организации Свердловской области «Защита природы» Юрий Камаев.«Смысл соглашения: при проведении работ мы привлекаем спецорганизацию с опытом. Рассуждать могут все, а делать — нет. Мы многие объекты делали со «Свердловскавтодором». Чем больше и лучше мы построим дорог, тем лучше будет у нас экология», — пояснил Александр Высокинский.В конце глава поблагодарил за достигнутые результаты жителей Екатеринбурга и команду городских управленцев.«У меня прошел ровно год в должности мэра лучшего города Земли. Хочу выразить благодарность жителям, благодаря им город продолжает движение вперед. Это происходит на фоне больших общественных обсуждений. Благодарен депутатам, для многих из которых работа в думе — первый опыт. Вместе мы искали новые компетенции. Мы не потеряли динамику, снова сделали большой шаг вперед», — заявил Высокинский.