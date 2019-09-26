Уральских аграриев подвело контрастное лето

В Екатеринбурге состоялась пресс-конференция, посвященная предварительным итогам уборочной кампании в Свердловской области. В ходе мероприятия спикеры рассказали о негативном влиянии погодных и климатических условий на урожайность основных культур.Начальник отдела растениеводства министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Александр Галицких озвучил основные цифры по сбору урожая.«На 23 сентября в целом по региону зерновые и зернобобовые культуры были обмолочены с площади 213,8 тыс. га (66,3% от посевной площади). Для сравнения, за аналогичный период прошлого года — с площади 261,8 тыс. га. В этом сезоне уже намолочено 546 тыс. т зерна при урожайности 25,5 центнера с гектара (на 3 центнера выше уровня соответствующего периода прошлого года). Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах выкопали с площади 5,7 тыс. гектаров (39,6% от посадочной площади). Урожайность составляет 199 центнеров с гектара. Это также выше прошлогоднего уровня. Овощи были собраны с площади 429 га (10% от посевной площади). За аналогичный период прошлого года — с площади 593,8 га. Урожайность овощей чуть ниже прошлогоднего уровня. Показатель составляет 215,5 центнера с гектара», — сказал А. Галицких.По его словам, урожай основных культур в Свердловской области ожидается не ниже 2018 года.«Однако текущие условия создают серьезные проблемы для уборки всех сельскохозяйственных культур. На большей части территории области за период с 16 по 23 сентября выпало от 160 до 330% от нормы осадков за декаду. Это привело к переувлажнению верхнего слоя почвы», — сообщил А. Галицких.Начальник отдела агрометеорологии Гидрометцентра Уральского УГМС Людмила Саваринюк в ходе пресс-конференции рассказала о климатических особенностях этого сельскохозяйственного сезона.«В этом году начало вегетационного периода и посевной кампании в регионе задержалось из-за установления снежного покрова в конце апреля. С 5 по 13 мая установилась летняя погода, которая активизировала рост сельскохозяйственных культур и плодово-ягодных насаждений. Они вышли из состояния покоя. Теплая погода ускорила их рост и развитие. Однако последующее похолодание в мае с заморозками было опасно для уже цветущих плодово-ягодных культур. Судя по урожаю яблок и некоторых ягод в этом году, заморозки повредили плодовые почки», — заявила Л. Саваринюк.Она рассказала, что метеорологическое лето на крайнем юге Свердловской области началось 27 мая.«Это на 10-12 дней раньше обычного. На остальной территории — 20-23 июня. То есть на столько же дней позже. Закончилось лето 24-25 августа. Это на 7-10 дней позже обычного. Метеорологическое лето в регионе длилось 62-65 дней. Средняя температура составила 15-16 градусов тепла, что соответствует климатической норме», — отметила Л. Саваринюк.Декан факультета агротехнологий и землеустройства Уральского государственного аграрного университета (УрГАУ) Михаил Карпухин рассказал о проблемах с урожайностью овощей и теплолюбивых культур.«На ситуацию повлияла контрастность температур и достаточно много пасмурных дней. Для тепличных культур (томаты, перец, баклажаны, огурцы) важно получать солнечный свет. На фоне контрастной погоды в этом сезоне было много вопросов по созреванию данных овощей», — считает М. Карпухин.Как отмечает преподаватель УрГАУ, большинство культур, которые выращивают в Свердловской области, является хладостойкими. В этом году они показали хорошую урожайность. В частности, у населения не было никаких проблем со сбором картофеля, моркови, свеклы.«Корнеплоды показали хорошие результаты, потому что средняя температура в этом сезоне была в норме, а также из-за равномерного распределения осадков в регионе», — полагает М. Карпухин.Таким образом, в этом сезоне лучшую урожайность показали хладостойкие культуры, которые менее зависят от числа солнечных дней и резких колебаний температуры. Все остальные овощи, ягоды и фрукты, которые выращивают в Свердловской области, серьезно пострадали из-за холодного уральского лета.