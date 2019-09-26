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Суд отказался возвращать ЕМУП «Спецавтобаза» прежние тарифы на вывоз ТКО

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2019. Арбитражный суд Москвы решил оставить в силе предписание Федеральной антимонопольной службы России (ФАС), из-за которого ЕМУП «Спецавтобаза» пришлось снизить тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.



ФАС России 6 мая 2019 года выдало предписание Региональной энергетической комиссии Свердловской области (РЭК) устранить нарушения, допущенные при установлении тарифа на 2019 год на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.



РЭК Свердловской области исключило экономически необоснованные расходы, что, как следствие, привело к снижению тарифов «Спецавтобазы».



Не согласившись, региональный оператор обратился в Арбитражный суд Москвы с заявлением об отмене выданного ФАС России предписания и признании его незаконным. ЕМУП «Спецавтобаза» отказали в удовлетворении требований.

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