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Доля суррогата на российских заправках составляет 9%
26 сентябрь 2019 (15:50)
УрБК, Москва, 26.09.2019. Доля суррогата на российских заправках снизилась за четыре года до 9%, передают «Известия», ссылаясь на данные Росстандарта. Лишь каждая 12-я заправка продает некачественный бензин или дизель.
Процент некачественного топлива практически не изменился по сравнению с прошлым годом, однако в 2015 году подделкой торговала каждая пятая заправка. Эксперты считают, что качество топлива улучшилось благодаря штрафам, а также изменениям в налоговом законодательстве. Рост производства и продаж бензина и дизеля подтверждает постепенный уход суррогата с рынка.
Как сообщили «Известиям» в Росстандарте, ранее Минпромторг предлагал запретить продажу суррогата на АЗС, чтобы у заправок не возникало соблазна выдавать его за автомобильное топливо.
При этом независимые заправки продают некачественное топливо в 2,5 раза чаще, чем сетевые. У последних доля нарушений составила 5% (29 АЗС), а у независимых — 13% (52 АЗС).
Процент некачественного топлива практически не изменился по сравнению с прошлым годом, однако в 2015 году подделкой торговала каждая пятая заправка. Эксперты считают, что качество топлива улучшилось благодаря штрафам, а также изменениям в налоговом законодательстве. Рост производства и продаж бензина и дизеля подтверждает постепенный уход суррогата с рынка.
Как сообщили «Известиям» в Росстандарте, ранее Минпромторг предлагал запретить продажу суррогата на АЗС, чтобы у заправок не возникало соблазна выдавать его за автомобильное топливо.
При этом независимые заправки продают некачественное топливо в 2,5 раза чаще, чем сетевые. У последних доля нарушений составила 5% (29 АЗС), а у независимых — 13% (52 АЗС).
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