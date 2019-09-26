Новости дня

Доля суррогата на российских заправках составляет 9%

УрБК, Москва, 26.09.2019. Доля суррогата на российских заправках снизилась за четыре года до 9%, передают «Известия», ссылаясь на данные Росстандарта. Лишь каждая 12-я заправка продает некачественный бензин или дизель.



Процент некачественного топлива практически не изменился по сравнению с прошлым годом, однако в 2015 году подделкой торговала каждая пятая заправка. Эксперты считают, что качество топлива улучшилось благодаря штрафам, а также изменениям в налоговом законодательстве. Рост производства и продаж бензина и дизеля подтверждает постепенный уход суррогата с рынка.



Как сообщили «Известиям» в Росстандарте, ранее Минпромторг предлагал запретить продажу суррогата на АЗС, чтобы у заправок не возникало соблазна выдавать его за автомобильное топливо.



При этом независимые заправки продают некачественное топливо в 2,5 раза чаще, чем сетевые. У последних доля нарушений составила 5% (29 АЗС), а у независимых — 13% (52 АЗС).

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">26 сентябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 15:50</span><br /><strong>Доля суррогата на российских заправках составляет 9%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 26.09.2019. Доля суррогата на российских заправках снизилась за четыре года до 9%, передают «Известия», ссылаясь на данные Росстандарта. Лишь каждая 12-я заправка продает некачественный бензин или дизель. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090178-dolya-surrogata-na-rossiyskih-zapravkah-sostavlyaet-9.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: