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В Свердловской области средний размер автокредита достиг 734 тыс. 298 рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2019. В Свердловской области средний размер автокредита с января по август 2019 года вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 734 тыс. 298 руб. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



Единственными регионами, в которых за 8 месяцев 2019 года показатель снизился, стали Кемеровская (-32,3%) и Новосибирская (-6,3%) области.



«В 2019 году средние суммы выданных автокредитов растут умеренными темпами. Помимо удорожания импортных автомобилей, приобретаемых в кредит, на увеличение среднего размера автокредита влияет значительное улучшение процедуры управления кредитными рисками со стороны банков. Сейчас они стараются кредитовать прежде всего тех граждан, чья кредитная история не вызывает у них вопросов, а доходы и долговая нагрузка находятся на приемлемом уровне. Эти граждане в последнее время все чаще прибегают к кредитам на покупку более дорогих и качественных автомобилей», — считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

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