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В Екатеринбурге к концу 2022 года построят школу, совмещенную с детским садом

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2019. В Екатеринбурге к концу 2022 года построят школу на 825 мест, совмещенную с детским садом на 200 мест. Соответствующая информация опубликована на официальном портале города.



Образовательный центр появится в границах улицы Евгения Савкова — реки Патрушиха — улицы Верхнеуфалейская — улицы Ландау в Верх-Исетском районе. В трехэтажном блоке разместится детский сад на восемь групп, в четырехэтажных блоках — начальная и средняя школы на 33 класса.



Также появятся общие зоны: пищеблок с обеденным залом на 430 мест, актовый зал на 340 посадочных мест и спортивный блок (большой и малый спортивные залы, зал ЛФК, спортивно-оздоровительный бассейн и малый бассейн для обучения плаванию). Кроме того, образовательный центр получит свой медицинский блок и будет приспособлен для детей с ограниченными физическими возможностями.



Согласно постановлению главы Екатеринбурга Александра Высокинского, комплекс будет построен до 31 декабря 2022 года. На возведение центра будет потрачено более 1,5 млрд руб. из городской и региональной казны. В 2019 году на строительство образовательного учреждения уже выделено более 183 млн руб. из муниципального бюджета. В 2020 году областные и городские власти выделят почти 299 млн, в 2021 году — чуть менее 527 млн и в 2022 году — более 577 млн руб.



«По каждому участку из 57 градостроительных зон Екатеринбурга есть конкретные планы развития, в том числе по социальной сфере. В ходе реализации муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях муниципального образования «город Екатеринбург» на 2016-2025 годы» городская администрация выполнит свои обязательства», — сказал Александр Высокинский.

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