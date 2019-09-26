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Энергоблок № 3 на Белоярской АЭС возобновил работу после перегрузки топлива

26 сентябрь 2019 (10:07)

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2019. Энергоблок № 3 с реактором БН-600 Белоярской АЭС возобновил работу после завершения плановой перегрузки топлива, технического обслуживания и профилактического ремонта оборудования.

Как сообщает Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС, 25 сентября 2019 года энергоблок выведен на номинальный уровень мощности. Для проведения всех мероприятий он был отключен от сети с 11 сентября 2019 года.

Энергоблок № 4 с реактором БН-800 продолжает работу на номинальном уровне мощности в соответствии с диспетчерским графиком.

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