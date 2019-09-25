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Квартиры в новостройках Екатеринбурга в III квартале подорожали на 1,6%
25 сентябрь 2019 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 25.09.2019. Квартиры в новостройках Екатеринбурга в III квартале 2019 года подорожали на 1,6% по сравнению с предыдущим кварталом. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела группы компаний «Новосел».
Однокомнатные квартиры подорожали на 1,1%, двухкомнатные — на 1,3%, трехкомнатные — на 2,8%.
«В среднем однокомнатная квартира на первичном рынке Екатеринбурга предлагается по цене 3 млн 474 тыс. 617 руб. (средняя площадь — 42,1 кв. м.), двухкомнатная — 4 млн 832 тыс. 677 руб., (63 кв. м.), трехкомнатная — 6 млн 652 тыс. 255 руб., (87,8 кв. м.)», — говорится в исследовании.
Однокомнатные квартиры подорожали на 1,1%, двухкомнатные — на 1,3%, трехкомнатные — на 2,8%.
«В среднем однокомнатная квартира на первичном рынке Екатеринбурга предлагается по цене 3 млн 474 тыс. 617 руб. (средняя площадь — 42,1 кв. м.), двухкомнатная — 4 млн 832 тыс. 677 руб., (63 кв. м.), трехкомнатная — 6 млн 652 тыс. 255 руб., (87,8 кв. м.)», — говорится в исследовании.
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