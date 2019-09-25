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В Росстате считают возможное увольнение более 50 тыс. человек прогнозными данными

25 сентябрь 2019 (17:08)

УрБК, Москва, 25.09.2019. Данные о возможных увольнениях 51,6 тыс. человек (менее 0,1% работающих граждан России) являются прогнозными, а не планируемыми. Поэтому корректнее будет анализировать уже случившиеся сокращения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росстата.

Далеко не все предприятия прибегают к увольнениям, подчеркнули в ведомстве.

Напомним, ранее «Известия» на основании данных Росстата сообщили, что до конца сентября работу могут потерять 51,6 тыс. россиян. Это касается работников, которые могут лишиться места из-за сокращений штата или ликвидации компании. Статистика не учитывает тех, у кого заканчивается срочный трудовой договор или предстоит выход на пенсию.

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