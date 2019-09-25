Новости дня

В Росстате считают возможное увольнение более 50 тыс. человек прогнозными данными

УрБК, Москва, 25.09.2019. Данные о возможных увольнениях 51,6 тыс. человек (менее 0,1% работающих граждан России) являются прогнозными, а не планируемыми. Поэтому корректнее будет анализировать уже случившиеся сокращения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росстата.



Далеко не все предприятия прибегают к увольнениям, подчеркнули в ведомстве.



Напомним, ранее «Известия» на основании данных Росстата сообщили, что до конца сентября работу могут потерять 51,6 тыс. россиян. Это касается работников, которые могут лишиться места из-за сокращений штата или ликвидации компании. Статистика не учитывает тех, у кого заканчивается срочный трудовой договор или предстоит выход на пенсию.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">25 сентябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:08</span><br /><strong>В Росстате считают возможное увольнение более 50 тыс. человек прогнозными данными</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 25.09.2019. Данные о возможных увольнениях 51,6 тыс. человек (менее 0,1% работающих граждан России) являются прогнозными, а не планируемыми. Поэтому корректнее будет анализировать уже случившиеся сокращения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росстата.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090152-v-rosstate-schitayut-vozmozhnoe-uvolnenie-bolee-50-tys-chelovek-prognoznymi-dannymi.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: