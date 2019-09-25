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Дмитрий Николаев: Общегородской опрос позволит прекратить споры о месте для собора святой Екатерины

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2019. Технология общегородского опроса позволит прекратить споры по поводу места для строительства собора святой Екатерины. Об этом УрБК заявил депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Николаев.



«Вопрос со строительством храма надо было довести до логического конца. Несмотря на то, что общественность не настаивала на опросе как таковом, а упирала на исключении площадки в сквере у Театра драмы. Но раз ее исключила рабочая группа, от планов отказался застройщик и инвестор, и администрация не стала настаивать, то рабочая группа фактически была не нужна. Но все уже было запущено, и вопрос надо было решить. При этом общественность хотела высказать свое мнение по другим площадкам, чтобы определить, где строить храм», — напомнил депутат.



По словам Дмитрия Николаева, его как горожанина технология и формат опроса устраивают. «Понятно, что какие-то моменты с учетом практики надо будет доработать. Надо смотреть разные нюансы, но это покажет уже сам опрос. Самое главное, что утвердили его форму. Теперь «готовый продукт» надо выдать населению нашего города», — добавил собеседник агентства.



Депутат добавил, что из двух предложенных под строительство земельных участков, наиболее оптимальный вариант — территория на месте бывшего Приборостроительного завода.



Как ранее сообщалось, на заседании гордумы, 24 сентября депутаты приняли решение о проведении общегородского опроса, в ходе которого будет выбрано место строительства собора святой Екатерины.



Голосование пройдет 13 октября в 51 специальном пункте, за каждым из которых будет закреплен перечень адресов. Принять участие в нем смогут совершеннолетние граждане, имеющие постоянную регистрацию в Екатеринбурге. На обсуждение вынесено две территории: улица Горького, 17 (здание бывшего Приборостроительного завода), а также участок за Макаровским мостом.

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