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Группа ЧТПЗ получила аккредитацию международной ассоциации АССА

УрБК, Челябинск, 25.09.2019. Группа ЧТПЗ получила статус аккредитованного работодателя АССА (Ассоциации, объединяющей специалистов в области финансов, учета и аудита). Партнерство подтверждает высокое качество профессионального обучения сотрудников компании в области финансов и учета.



По сообщению пресс-службы предприятия, Группа ЧТПЗ стала первым аккредитованным работодателем ACCA среди предприятий трубной отрасли.

«Присвоенный статус свидетельствует, что компания занимается профессиональным развитием специалистов финансовых подразделений, которые организуют полное сопровождение и документооборот коммерческих сделок, обеспечивают предоставление аналитической информации и поддержку различных бизнес-процессов производственных предприятий», - говорится в сообщении.



Аккредитация ACCA позволяет сотрудникам становиться членами Ассоциации в упрощенном порядке, повышать свою квалификацию по программам, разработанным на базе лучших мировых финансовых практик, а также обмениваться опытом с профессионалами финансового сообщества. Кроме того, членам Ассоциации открыт доступ к участию в обучающих мероприятиях и вебинарах ACCA.



«Для нас особенно важно, что такие крупные представители металлургического бизнеса, как Группа ЧТПЗ сотрудничают с Ассоциацией и уделяют большое внимание квалификации своих работников, вовлеченных в непроизводственные процессы. Программы, которые ACCA предоставляет своим членам, разработаны в соответствии с актуальной проблематикой и современными финансовыми трендами. Кроме того, мы всегда стараемся предложить максимально комфортные условия для повышения уровня экспертизы специалистов», — отмечает FCCA, руководитель ACCA по России и странам СНГ Вера Стародубцева.



«Одним из факторов достижения значимых результатов в сфере экономики и управления финансами является высококвалифицированный кадровый состав, в развитие и обучение которого Группа ЧТПЗ инвестирует значительные средства. Подтверждением этого является статус аккредитованного работодателя АССА», — рассказал директор по финансам и экономике ПАО «ЧТПЗ» Валерий Борисов.



Аккредитацию ACCA имеют уже более 7 200 работодателей по всему миру, в том числе и свыше 100 компаний в России. Диплом АССА — один из самых авторитетных в профессиональном сообществе. Получение статуса ACCA Approved Employer предоставляется бесплатно.

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