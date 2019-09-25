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Просроченная задолженность по зарплате в Челябинской области составляет почти 4 млн





Из общей суммы большую часть, 3 млн 575 тыс. руб., составляет задолженность за 2018 год, 148 тыс. — задолженность за 2017 год и ранее.



Общая сумма долгов работодателей Уральского федерального округа насчитывает 65 млн 945 тыс. руб. УрБК, Челябинск, 25.09.2019. В Челябинской области задолженность работодателей по заработной плате на 1 сентября составляет 3 млн 723 тыс. руб. Об этом свидетельствуют данные Росстата Из общей суммы большую часть, 3 млн 575 тыс. руб., составляет задолженность за 2018 год, 148 тыс. — задолженность за 2017 год и ранее.Общая сумма долгов работодателей Уральского федерального округа насчитывает 65 млн 945 тыс. руб.

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