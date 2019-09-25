Новости дня

Просроченная задолженность по зарплате в Челябинской области составляет почти 4 млн

25 сентябрь 2019 (13:53)

УрБК, Челябинск, 25.09.2019. В Челябинской области задолженность работодателей по заработной плате на 1 сентября составляет 3 млн 723 тыс. руб. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Из общей суммы большую часть, 3 млн 575 тыс. руб., составляет задолженность за 2018 год, 148 тыс. — задолженность за 2017 год и ранее.

Общая сумма долгов работодателей Уральского федерального округа насчитывает 65 млн 945 тыс. руб.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: