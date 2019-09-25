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Объекты социальной сферы Екатеринбурга на 82,5% подключены к отоплению

25 сентябрь 2019 (13:28)

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2019. В четверг, 26 сентября, в Екатеринбурге заканчивается третий этап подключения к теплоснабжению. Соответствующая информация опубликована на официальном портале города.

В Екатеринбурге на 11.00 25 сентября отопление включено в 362 из 443 детских садов (82%), 151 из 177 школ (85%), 152 из 180 объектах здравоохранения (84,5%). В целом по социальной сфере эта цифра составляет 82,5%. Жилой фонд подключен на 73%.

«Пуск тепла — на особом контроле главы Екатеринбурга Александра Высокинского и руководителя оперативного штаба по обеспечению города тепловой энергией, заместителя главы города по вопросам жилищного и коммунального хозяйства Владимира Гейко. В ежедневном режиме они отслеживают ход исполнения графика подключения социальных объектов и жилого фонда к теплоносителям», — говорится в сообщении.

Работы на социальных объектах ведутся в круглосуточном режиме, без выходных, с опережением графика, и до 1 октября будет обеспечено их полное подключение к теплоисточникам.

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