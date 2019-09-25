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Координационный совет одобрил проект развития Ленинского района Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2019. Первый заместитель главы Екатеринбурга Александр Ковальчик во вторник, 24 сентября 2019 года провел заседание координационного совета стратегического развития муниципалитета. На нем рассмотрели проект развития Ленинского района. Соответствующая информация опубликована на официальном портале города.



Александр Ковальчик отметил, что впервые в России в рамках стратегического планирования муниципалитетов подробно рассматриваются проекты развития районов.



«На прошлых заседаниях мы рассматривали проекты стратегии развития Октябрьского, Чкаловского и Железнодорожного районов. Рассматриваемый сегодня проект развития Ленинского района знаменателен тем, что он — визитная карточка Екатеринбурга, историческое лицо мегаполиса. И поэтому к нему особенное внимание», — заметил Александр Ковальчик.



Глава администрации Ленинского района Дмитрий Ноженко сообщил, что соответствующий проект стратегии социально-экономического развития был разработан весной текущего года, прошел общественные слушания и был одобрен главой Екатеринбурга Александром Высокинским.



По словам главы района, целью проекта в первую очередь является создание условий для комплексного развития социально-экономической системы инновационного типа для повышения комфорта проживания, с учетом развития торгового, культурного и финансового секторов, обеспечивающих устойчивый рост экономики и инвестиционной привлекательности.



«По распоряжению главы Екатеринбурга, наш район разработал стратегию развития до 2030 года. В наших планах — реконструкция существующих и строительство новых школ, принятие системы комплексных мер по формированию условий для реализации потенциала молодёжи, строительство новых поликлиник и расширение действующих. То же касается и других сфер развития района: промышленное производство, строительство жилья, транспорт и улично-дорожная сеть, жилищно-коммунальное хозяйство, где мы планируем выйти на более высокий уровень развития. У района есть для этого все возможности», — отметил Дмитрий Ноженко.



Члены координационного совета стратегического развития Екатеринбурга рекомендовали проект стратегии развития Ленинского района к рассмотрению на заседании программного совета.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">25 сентябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 11:23</span><br /><strong>Координационный совет одобрил проект развития Ленинского района Екатеринбурга</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 25.09.2019. Первый заместитель главы Екатеринбурга Александр Ковальчик во вторник, 24 сентября 2019 года провел заседание координационного совета стратегического развития муниципалитета. На нем рассмотрели проект развития Ленинского района. Соответствующая информация опубликована на официальном портале города. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090132-koordinacionnyy-sovet-strategicheskogo-razvitiya-ekaterinburga-odobril-proekt-razvitiya-leninskogo-rayona.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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