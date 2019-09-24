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С 1 октября в России вырастут зарплаты бюджетников

24 сентябрь 2019 (16:49)

УрБК, Москва, 24.09.2019. С 1 октября работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие майских указов президента РФ, увеличат зарплату на 4,3%, сообщает «Российская газета».

Повышение касается работников казенных, бюджетных и автономных федеральных учреждений, в том числе нянечек в детских садах, специалистов отделов кадров, юристов, бухгалтеров и других.

Деньги на изменения предусмотрены в федеральном бюджете.

Напомним, что в начале года Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений направила в регионы рекомендации по повышению зарплаты бюджетникам с октября как минимум на 4,3%. Следовательно, региональных и муниципальных бюджетников также ждет увеличение вознаграждения.

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