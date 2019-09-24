Новости дня
Официальный курс доллара США снизился на 24 коп., евро — на 26 коп.
24 сентябрь 2019 (15:52)
УрБК, Москва, 24.09.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 25 сентября 2019 года. Курс долл. США снизился на 23,93 коп. до 63,7 руб., евро снизился на 25,66 коп. до 70,01 руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Официальный курс доллара США снизился на 37 коп., евро — на 34 коп.
- Официальный курс доллара США снизился на 21 коп., евро — на 30 коп.
- Официальный курс доллара США снизился на 13 коп., евро — на 3 коп.
- Официальный курс доллара США снизился на 43 коп., евро — на 56 коп.
- Официальный курс доллара США снизился на 45 коп., евро — на 19 коп.