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Официальный курс доллара США снизился на 24 коп., евро — на 26 коп.

24 сентябрь 2019 (15:52)

УрБК, Москва, 24.09.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 25 сентября 2019 года. Курс долл. США снизился на 23,93 коп. до 63,7 руб., евро снизился на 25,66 коп. до 70,01 руб.

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