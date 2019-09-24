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В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при начислении зарплаты в центре «Юность Урала»
24 сентябрь 2019 (14:42)
УрБК, Екатеринбург, 24.09.2019. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при начислении зарплаты в ГБУ «Детский оздоровительный центр «Юность Урала» в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Установлено, что не менее шести сотрудников были трудоустроены в лагере «Юность» (филиале центра) в летний период 2016-2018 годов на полные ставки, но при этом имели постоянное место в других организациях.
Прокуратура Чкаловского района проверила соблюдение федерального законодательства в деятельности центра и установила, что фактически эти сотрудники никогда не работали в лагере «Юность», а заработная плата в общей сумме более 250 тыс. руб. была похищена из средств бюджета Свердловской области.
Расследование уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере», находится на контроле прокуратуры.
Установлено, что не менее шести сотрудников были трудоустроены в лагере «Юность» (филиале центра) в летний период 2016-2018 годов на полные ставки, но при этом имели постоянное место в других организациях.
Прокуратура Чкаловского района проверила соблюдение федерального законодательства в деятельности центра и установила, что фактически эти сотрудники никогда не работали в лагере «Юность», а заработная плата в общей сумме более 250 тыс. руб. была похищена из средств бюджета Свердловской области.
Расследование уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере», находится на контроле прокуратуры.
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