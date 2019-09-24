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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский призвал горожан принять участие в опросе по собору святой Екатерины

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский по итогам заседания Екатеринбургской городской думы 24 сентября призвал горожан принять участие в опросе по строительству собора святой Екатерины.



Мероприятие состоится 13 октября на 51 участке для голосования, принять участие в опросе смогут прописанные в Екатеринбурге горожане, достигшие 18-летнего возраста.



Также Александр Высокинский высказал свое мнение насчет земельных участков, которые предложены на выбор жителей для возведения собора.



«Я уже говорил, что на площадке бывшего Приборостроительного завода планируется размещение русского культурного центра, мы будем возвращаться к этому проекту, включая в него писательский сквер и набережную. Потому что размещение там жилья ничего бы городу не дало. Считаю, что обсуждаемый сейчас вариант для города хорош. Когда будет озвучено решение горожан, оно будет учитываться», — сказал Александр Высокинский.



Глава города добавил, что на участках будет организовано видеонаблюдение, а также будут присутствовать наблюдатели.



«Мы учли разного рода риски, дали горожанам возможность проголосовать, придите на опрос», — обратился к жителям Александр Высокинский.



Что касается третьей площадки на улице Фурманова, то она из федеральной в муниципальную собственность уже не вернется, поэтому не войдет в опросные листы.



«То, что находится с ней рядом, надо переводить в категорию ТОП-1, чтобы там навсегда была зеленая зона», — сообщил Александр Высокинский.



Глава Екатеринбурга указал, что созданная в мае этого года после протестов в сквере рабочая группа решит еще не один значимый для города вопрос.



«В ней могут меняться общественники, а горадминистрация и гордума никуда не денутся», — заключил Александр Высокинский.

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