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На год закрыто движение транспорта по переулку Верхнему в Екатеринбурге

24 сентябрь 2019 (12:35)

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2019. Из-за строительства жилого дома в Екатеринбурге до 30 декабря 2020 года закрыто движение транспорта по переулку Верхнему. Об этом говорится в сообщении на официальном портале администрации города.

Автомобилисты смогут объехать участок по улицам Орловской, XXII Партсъезда, Донбасской и переулку Черниговскому. Водителям следует обращать внимание на новые установленные знаки и указатели, заранее планировать маршрут передвижения.

По окончании работ строители восстановят объекты улично-дорожной сети и благоустройства в зоне закрытия движения, а также нарушенные элементы в сроки, указанные в разрешении на производство работ.

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