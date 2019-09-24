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На год закрыто движение транспорта по переулку Верхнему в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2019. Из-за строительства жилого дома в Екатеринбурге до 30 декабря 2020 года закрыто движение транспорта по переулку Верхнему. Об этом говорится в сообщении на официальном портале администрации города.



Автомобилисты смогут объехать участок по улицам Орловской, XXII Партсъезда, Донбасской и переулку Черниговскому. Водителям следует обращать внимание на новые установленные знаки и указатели, заранее планировать маршрут передвижения.



По окончании работ строители восстановят объекты улично-дорожной сети и благоустройства в зоне закрытия движения, а также нарушенные элементы в сроки, указанные в разрешении на производство работ.

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