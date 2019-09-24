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В Уральском финансово-юридическом институте ввели процедуру конкурсного производства
24 сентябрь 2019 (10:44)
УрБК, Екатеринбург, 24.09.2019. Принято решение о начале процедуры конкурсного производства в отношении Уральского финансово-юридического института (УрФЮИ), расположенного в Екатеринбурге.
Как говорится в материалах суда, процедура продлится до 20 марта 2020 года.
Напомним, что в апреле 2019 года свердловский арбитраж ввел в отношении УрФЮИ процедуру наблюдения. Вуз безуспешно пытался оспорить это решение в Семнадцатом апелляционном суде и арбитражном суде Уральского округа.
На текущий момент общая сумма исковых требований к УрФЮИ составляет почти 100 млн руб. В списке кредиторов числится семь организаций.
Как говорится в материалах суда, процедура продлится до 20 марта 2020 года.
Напомним, что в апреле 2019 года свердловский арбитраж ввел в отношении УрФЮИ процедуру наблюдения. Вуз безуспешно пытался оспорить это решение в Семнадцатом апелляционном суде и арбитражном суде Уральского округа.
На текущий момент общая сумма исковых требований к УрФЮИ составляет почти 100 млн руб. В списке кредиторов числится семь организаций.
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