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В Уральском финансово-юридическом институте ввели процедуру конкурсного производства

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2019. Принято решение о начале процедуры конкурсного производства в отношении Уральского финансово-юридического института (УрФЮИ), расположенного в Екатеринбурге.



Как говорится в материалах суда, процедура продлится до 20 марта 2020 года.



Напомним, что в апреле 2019 года свердловский арбитраж ввел в отношении УрФЮИ процедуру наблюдения. Вуз безуспешно пытался оспорить это решение в Семнадцатом апелляционном суде и арбитражном суде Уральского округа.



На текущий момент общая сумма исковых требований к УрФЮИ составляет почти 100 млн руб. В списке кредиторов числится семь организаций.

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